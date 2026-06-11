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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Copa do Mundo

Ferraz terá telão gigante para moradores assistirem ao primeiro jogo do Brasil na Copa

Momento também contará com diversas atividades alusivas aos jogos

11 junho 2026 - 11h19Por da Reportagem Local
Ferraz terá telão gigante para moradores assistirem ao primeiro jogos do BrasilFerraz terá telão gigante para moradores assistirem ao primeiro jogos do Brasil - (Foto: Arquivo - Secomfv)

Chegou a tão esperada hora em que todo brasileiro senta no sofá, pega a pipoca e liga a televisão para acompanhar os jogos. A Copa do Mundo que ocorre uma vez a cada 4 anos veio com tudo e Ferraz de Vasconcelos preparou uma forma mais animada e cheia de vida de assistir ao primeiro  jogo da seleção brasileira, neste sábado (13), com um telão de 10x4, Feira Gastronômica com comidas típicas de festa juninas, troca de figurinhas para o álbum da copa e apresentações musicais na Praça dos Trabalhadores, Centro de Convenções. 

A Feira Gastronômica que ocorre todas as sextas-feiras no Calçadão da XV de novembro, ocorrerá no Centro de Convenções e, além das barracas já existentes, também haverá uma especial com comidas típicas de festa junina. 

Além disso, haverá uma apresentação musical com o grupo local de pagode Jeito Mania, que abrilhantará o evento com músicas dançantes e descontraídas.

E para quem comprou o álbum da copa e ainda não conseguiu completar, no local também estará ocorrendo troca de figurinhas. 

A criançada não ficará de fora, pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis já estão garantidos no evento. 

As ruas da cidade já estão decoradas, e os munícipes estão entrando no clima da época.

O evento terá o seu início às 17h e toda a população pode participar gratuitamente. A iniciativa tem o objetivo de levar o acesso à cultura esportiva para todos os moradores da cidade e promover um espírito coletivo entre os participantes.

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