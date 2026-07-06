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Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
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Serviços Urbanos

Ferraz inicia modernização da iluminação pública com tecnologia LED na Vila São Paulo

Força-tarefa da Secretaria de Serviços Urbanos marca o início da substituição de mais de 13 mil luminárias convencionais

06 julho 2026 - 13h31Por de Ferraz
Força-tarefa da Secretaria de Serviços Urbanos marca o início da substituição de mais de 13 mil luminárias convencionaisForça-tarefa da Secretaria de Serviços Urbanos marca o início da substituição de mais de 13 mil luminárias convencionais - (Foto: Camille Melo / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos deu início à modernização da iluminação pública do município com a instalação de luminárias de LED na Vila São Paulo. A força-tarefa foi realizada na última sexta-feira (3), por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, e busca oferecer mais segurança, eficiência e qualidade de vida aos moradores.

Esta ação faz parte de um amplo programa de substituição de 13 mil lâmpadas convencionais por equipamentos de tecnologia LED em todas as regiões do município. Desse total, aproximadamente 7 mil luminárias já foram instaladas, enquanto outras 6 mil seguem em processo de substituição, tendo a Vila São Paulo como um dos primeiros bairros contemplados.

"Estamos promovendo uma transformação importante na iluminação pública de Ferraz de Vasconcelos. A tecnologia LED oferece mais segurança para quem circula pelas ruas, gera economia de energia, reduz custos de manutenção e melhora significativamente a qualidade da iluminação. Esse é um investimento que beneficia diretamente a população e que será levado, de forma gradativa, para todos os bairros da cidade", destacou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

A Prefeitura seguirá avançando com o cronograma de instalação das novas luminárias, levando a modernização da iluminação pública para diferentes regiões de Ferraz de Vasconcelos e reforçando o compromisso da gestão municipal com uma cidade cada vez mais segura, eficiente e preparada para atender às necessidades da população.

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