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Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
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Copa do Mundo 2026

Copa reúne famílias ferrazenses no Centro de Convenções

06 julho 2026 - 13h10Por de Ferraz
- (Foto: Divulgação/SecomFV)

Nem mesmo o frio afastou os torcedores que prestigiaram a transmissão da partida entre Brasil e Noruega, na tarde deste domingo (5), na Praça do Centro de Convenções, em Ferraz de Vasconcelos. Promovido pela Prefeitura, o evento reuniu mais de 2,5 mil pessoas, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), em um ambiente preparado para receber toda a família.

Além do telão para acompanhar o confronto, o público contou com Feira Gastronômica, brinquedos infláveis para as crianças, atrações musicais e uma estrutura voltada ao lazer e à convivência. A cada lance de perigo da Seleção Brasileira, a torcida vibrava e demonstrava confiança na classificação.

Após um primeiro tempo equilibrado, a expectativa deu lugar à apreensão na etapa final, quando a Noruega abriu o placar. O segundo gol da equipe adversária confirmou a eliminação do Brasil e encerrou o sonho da conquista do hexacampeonato, mas não diminuiu o clima de união entre as famílias presentes.

A programação começou às 15 horas, com a abertura dos portões. Antes da bola rolar, o cantor Mário Morgon e banda animaram o público com um repertório repleto de clássicos de Legião Urbana, Raul Seixas e outros sucessos que atravessam gerações, reforçando o caráter familiar e cultural da iniciativa.

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