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Jornal Diário de Suzano - 03/07/2026
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Região

Fim de semana terá baixas temperaturas

Próximo domingo (5), dia em que o Brasil enfrentará a Noruega na Copa do Mundo, será de bruscas diferenças de temperaturas no Alto Tietê

03 julho 2026 - 18h21Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Entre essa sexta-feira (3), e esse sábado (4), ocorrem mudanças bruscas nas temperaturas em SuzanoEntre essa sexta-feira (3), e esse sábado (4), ocorrem mudanças bruscas nas temperaturas em Suzano - (Foto: Bruna Nascimento/Arquivo DS)

O próximo domingo (5), dia em que o Brasil enfrentará a Noruega na Copa do Mundo, será de bruscas diferenças de temperaturas no Alto Tietê, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.


Os torcedores que desejam acompanhar a seleção brasileira em telões ou locais abertos, devem preparar seus casacos, pois as temperaturas devem abaixar significativamente.


Entre essa sexta-feira (3), e esse sábado (4), ocorrem mudanças bruscas nas temperaturas em Suzano, onde a temperatura deve cair seis graus Celsius de máxima entre um dia e outro, caindo de 24° para 18°. Para o domingo, é esperado 12° de mínima e 18° de máxima. Para o horário do jogo é esperado que os termômetros registrem 15°. Não é esperado chuvas até o dia do jogo.


Os municípios da região devem seguir com as mesmas estimativas. Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, devem registrar queda na temperatura na sexta-feira, que se mantém até o dia do jogo. Já Santa Isabel e Guararema terão um grau Celsius a mais de máxima, com 19°. O município de Biritiba Mirim será o mais frio, com 11° e mínima e 16° de máxima. Para o domingo não é esperado chuva.

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