Casa Paulista entrega matrículas de imóveis para 220 famílias de Mogi

O Programa Casa Paulista entregou, nesta quinta-feira (2), matrículas de 220 apartamentos em Mogi das Cruzes, garantindo segurança jurídica e a propriedade definitiva dos imóveis às famílias beneficiadas. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) investiu R$ 858 mil na regularização das moradias. A superintendente Registral e de Regularização Fundiária da Companhia, Candelária Maria Reyes, esteve presente no evento.

A regularização fundiária do empreendimento Mogi das Cruzes M1, entregue em 2006, faz parte do esforço do Governo do Estado para eliminar o passivo de conjuntos habitacionais antigos da CDHU que ainda necessitam desse documento oficial. Atualmente, todos os empreendimentos da Companhia já são entregues devidamente averbados em cartório, com as matrículas individualizadas.

“O dia de hoje é fundamental para a vida das famílias que vivem neste conjunto habitacional. Sem a regularização, os moradores sentem falta de autonomia. Às vezes, querem quitar o financiamento, reformar ou vender o imóvel, mas sentem receio de fazê-lo por não possuírem a matrícula. Com a documentação em mãos, esse medo é superado, pois a certidão atesta que a moradia é patrimônio dessas famílias”, disse Candelária ao explicar o impacto social da regularização na vida dos beneficiários.

Para regularizar conjuntos habitacionais antigos, a CDHU executa diversas etapas, incluindo diagnóstico fundiário, definição da estratégia de regularização, elaboração dos elementos técnicos necessários, adoção de medidas junto aos órgãos municipais e estaduais, além das providências cartoriais e jurídicas.

A matrícula individualizada representa segurança jurídica para as famílias. O documento funciona como a certidão de nascimento do imóvel, reunindo todas as informações essenciais para sua identificação legal. Com ele, os moradores passam a ter acesso facilitado ao crédito, podem vender legalmente seus imóveis, transferi-los aos herdeiros e usufruir de outros benefícios.

Sheyla Incau, de 40 anos, foi uma das contempladas pela ação. Ela aguardava pela documentação desde 2006, quando se mudou para o empreendimento. “É uma satisfação enorme receber o título. Ter sido sorteada para comprar o apartamento, há mais de 20 anos, foi a realização de um sonho, mas ter a casa regularizada representa a renovação das esperanças de um futuro melhor”, afirmou a autônoma, que vive no imóvel com os dois filhos, de oito e 12 anos.

José Lopes, de 59 anos, e a esposa, Lúcia Aparecida, de 53, também moram no conjunto habitacional desde o lançamento. Agora que possui a certidão do imóvel, o casal acredita que terá mais segurança e comodidade. “A gente tinha medo de investir no apartamento, de fazer uma reforma, porque ele não era, de fato, nosso. Mas daqui para frente é vida nova. Finalmente podemos dizer que a casa é nossa”, contou José.

A atual gestão da SDUH tem como prioridade ampliar o acesso à regularização fundiária e garantir o benefício a um número maior de famílias, que há décadas aguardam o documento oficial de seus imóveis. Desde 2023, foram regularizadas 155 mil unidades pela CDHU e pelo programa Cidade Legal, entre títulos entregues e concluídos, com investimentos totais de R$ 604,5 milhões.