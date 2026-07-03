Tradição de mais de quatro séculos: Festa de Sant'Ana acontece de 10 a 26 de julho em Mogi

A Catedral de Sant’Ana realizará, de 10 a 26 de julho, a tradicional Festa em Honra à Senhora Sant’Ana e São Joaquim 2026, uma das mais importantes celebrações religiosas e culturais de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. Neste ano, a festividade celebra 415 anos da devoção à padroeira da cidade, preservando uma tradição que atravessa gerações e faz parte da história do município desde o século XVII.

Durante 17 dias, milhares de fiéis, moradores e visitantes são esperados para participar da programação religiosa e social preparada pela Catedral. A festa contará com missas, novena, procissão, momentos de oração e a tradicional quermesse, que reúne gastronomia típica, diversão e confraternização para toda a família.

A devoção a Sant’Ana acompanha a história de Mogi das Cruzes desde a fundação da cidade. Considerada padroeira do município, ela representa um dos maiores símbolos da fé do povo mogiano e segue reunindo gerações em uma celebração marcada pela espiritualidade, pela solidariedade e pelo fortalecimento dos laços comunitários.

Para o pároco e cura da Catedral de Sant’Ana, Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes, a festa representa um patrimônio da cidade e um convite para que todos vivam esse momento de fé.

“A Festa de Sant’Ana é um dos maiores patrimônios de fé de Mogi das Cruzes. É um momento em que toda a família mogiana é convidada a renovar sua esperança, celebrar sua padroeira e fortalecer a comunhão que une nossa cidade”, destaca o Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes.

Além da programação religiosa, a tradicional quermesse será realizada em diversos dias da festa, oferecendo pratos típicos preparados pelos voluntários da comunidade, bingo, parque de diversões e atrações para todas as idades. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção da Catedral de Sant’Ana e às ações pastorais, evangelizadoras e sociais desenvolvidas pela paróquia ao longo do ano.

Reconhecida como uma das mais tradicionais celebrações religiosas do Estado de São Paulo, a Festa de Sant’Ana reafirma, mais uma vez, seu papel como um dos principais eventos de fé de Mogi das Cruzes, preservando uma história de mais de quatro séculos e fortalecendo a identidade religiosa e cultural da cidade.

Serviço:

Festa em Honra à Senhora Sant’Ana e São Joaquim 2026

Período: de 10 a 26 de julho de 2026

Local: Catedral de Sant’Ana

Endereço: Praça Coronel Benedito de Almeida, Centro, Mogi das Cruzes

Programação religiosa: missas, novena, celebrações especiais e procissão em honra à padroeira.

Quermesse: dias 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de julho.

Horários da quermesse:

Quarta, quinta e sexta-feira: a partir das 18h

Sábados e domingos: a partir das 17h30

Atrações: gastronomia típica, tradicional tortinho, pastel, churrasco, doces, vinho quente, quentão, bingo, parque de diversões e ambiente familiar.

Realização: Catedral de Sant’Ana de Mogi das Cruzes.