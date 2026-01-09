CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (10) e domingo (11), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado (10), na Linha 12-Safira, das 23h30 até o fim da operação comercial, o embarque e o desembarque nas estações Jardim Romano e Engenheiro Manuel Feio serão feitos pela plataforma 2. A mudança acontece para serviços de manutenção preventiva.

No domingo, os passageiros que utilizam os trens da Linha 11-Coral, na Estação Brás, do início da operação comercial até às 18h, irão embarcar e desembarcar na plataforma 4. No trecho, haverá serviços de substituição de trilhos, dormentes comuns e especiais, revisão de fixação e correção de bitola.

Das 19h até o fim da operação comercial, na Estação Tatuapé, o embarque e o desembarque acontecerão pela plataforma 1, para a remoção de componentes de aparelho de mudança de via e de estrutura da lateral, implantação de postes e distribuição de materiais.

Na Linha 12, durante toda a operação comercial, o embarque e o desembarque serão feitos pela plataforma 1 das estações Jardim Romano e Itaim Paulista para carga de material e recolhimento de lixo.

Na Linha 10-Turquesa, das 4h às 17h, nas estações Presidente Saladino e Utinga, os trens chegam e partem da plataforma 2. As mudanças são para substituição de cabo trolley.

E, durante toda a operação comercial do domingo, o Expresso Aeroporto irá circular com intervalo de 1 hora nos dois sentidos.