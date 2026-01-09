Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 09 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê

As alterações operacionais ocorrem nas linhas para obras de melhoria e modernização

09 janeiro 2026 - 11h55Por Da região
- (Foto: Laura Barcelos/DS)

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (10) e domingo (11), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado (10), na Linha 12-Safira, das 23h30 até o fim da operação comercial, o embarque e o desembarque nas estações Jardim Romano e Engenheiro Manuel Feio serão feitos pela plataforma 2.  A mudança acontece para serviços de manutenção preventiva.

No domingo, os passageiros que utilizam os trens da Linha 11-Coral, na Estação Brás, do início da operação comercial até às 18h, irão embarcar e desembarcar na plataforma 4. No trecho, haverá serviços de substituição de trilhos, dormentes comuns e especiais, revisão de fixação e correção de bitola.

Das 19h até o fim da operação comercial, na Estação Tatuapé, o embarque e o desembarque acontecerão pela plataforma 1, para a remoção de componentes de aparelho de mudança de via e de estrutura da lateral, implantação de postes e distribuição de materiais.

Na Linha 12, durante toda a operação comercial, o embarque e o desembarque serão feitos pela plataforma 1 das estações Jardim Romano e Itaim Paulista para carga de material e recolhimento de lixo.

Na Linha 10-Turquesa, das 4h às 17h, nas estações Presidente Saladino e Utinga, os trens chegam e partem da plataforma 2. As mudanças são para substituição de cabo trolley.

E, durante toda a operação comercial do domingo, o Expresso Aeroporto irá circular com intervalo de 1 hora nos dois sentidos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Defesa Civil alerta para aproximação de frente fria e chuva isolada no estado de SP no fim de semana
Região

Defesa Civil alerta para aproximação de frente fria e chuva isolada no estado de SP no fim de semana

Concurso da Câmara de Mogi: provas ocorrem no domingo e locais são divulgados pela Vunesp
Cidades

Concurso da Câmara de Mogi: provas ocorrem no domingo e locais são divulgados pela Vunesp

Casas interditadas desabam após fortes chuvas em Itaquá
Região

Casas interditadas desabam após fortes chuvas em Itaquá

Poá encerra entrega de kits de alimentos e reforça apoio às famílias durante as férias
Segurança alimentar

Poá encerra entrega de kits de alimentos e reforça apoio às famílias durante as férias

Ferraz dá início às obras da nova UBS do Jardim São Lázaro
Região

Ferraz dá início às obras da nova UBS do Jardim São Lázaro

Vacina contra o vírus sincicial respiratório salva vidas e reduz complicações para gestantes e bebês
Região

Vacina contra o vírus sincicial respiratório salva vidas e reduz complicações para gestantes e bebês