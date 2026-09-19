Previsão do tempo para sábado (19), em SP: sol entre muitas nuvens

No sábado, o dia será marcado pelo predomínio de sol entre muitas nuvens no Estado de São Paulo, com temperaturas em gradativa elevação. As máximas poderão superar os 30 °C no norte e no noroeste paulista.

Ao longo do dia, há previsão de pancadas de chuva isoladas, especialmente na faixa sudoeste do Estado, na divisa com o Paraná. Essas chuvas poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, em razão da atuação de um cavado meteorológico.

Recomenda-se atenção nas áreas mais vulneráveis, principalmente nas regiões próximas à divisa com o Paraná. No norte do Estado, o tempo permanecerá firme e seco, com a umidade relativa do ar podendo ficar abaixo de 30%, devido ao predomínio de uma massa de ar mais seco.

Na capital, as temperaturas variam entre 15°C e 26°C. Em Jales, a previsão indica mínima de 21°C e máxima de 36°C.

Em dias de tempo seco, acompanhe a previsão do tempo, mantenha-se bem hidratado e evite a exposição prolongada ao sol.