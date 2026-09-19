3ª edição do 'Oscar de Suzano' reforça a valorização de talentos

A 3ª edição do ‘Troféu Oscar Centenário de Suzano’ se aproxima e reforça a valorização dos talentos presentes na cidade. O evento, que é aberto ao público, vai homenagear ao menos 35 pessoas, além de reunir 150 espectadores na Biblioteca Municipal Profª Maria Elisa de Azevedo Cintra no dia 11 de dezembro, às 19 horas.

Criador do Fute-tênis, Oscar de Oliveira é o organizador e idealizador do prêmio. Segundo ele, a ideia surgiu após as grandes repercussões dos projetos que o suzanense já trouxe para o município. “A sensação é de estar no verdadeiro Óscar. Nós lemos a biografia do homenageado na entrega do troféu, o que torna memorável”, destacou.

Nesta edição, Oliveira pontuou que o evento passará a contar com homenagens para grandes astros mundiais. “Desta vez vamos homenagear o cineasta Charlie Chaplin. E eu vou fantasiado desse querido personagem. Na edição de 2027, Mazzaropi será o homenageado”, disse. Oscar de Oliveira ainda reforçou que o nome “Centenário” confunde as pessoas, por Suzano não ter mais de 100 anos de emancipação. “Eu considero a história da cidade, não apenas a emancipação. E aqui nós temos histórias de mais de 100 anos”, refletiu.

Aproveitou o momento para pontuar que o evento não se trata de uma eleição. “Todos os homenageados receberão troféus”, ressaltou. “Contaremos com a presença do nosso prefeito, Pedro Ishi, e com o secretário Municipal de Cultura, José Luiz Spitti, além de autoridades”.