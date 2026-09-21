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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Eleições

Eleitorado da escola José Barbosa de Araújo será transferido para as Eleições de 2026

Eleitorados da escola Ver. José Barbosa de Araújo serão transferidos para a escola Zilda Bracconi Amador

21 setembro 2026 - 12h07Por TRE-SP
Eleitorados da escola Ver. José Barbosa de Araújo serão transferidos para a escola Zilda Bracconi AmadorEleitorados da escola Ver. José Barbosa de Araújo serão transferidos para a escola Zilda Bracconi Amador - (Foto: ASICS/TSE)

Eleitoras e eleitores de Itaquaquecetuba que votam na escola Ver. José Barbosa de Araújo serão transferidos para a escola Zilda Bracconi Amador (rua Batatais n. 38, Vila Bartira - Itaquaquecetuba) nas Eleições de 2026 (1º e eventual 2º turno). As fortes chuvas que vêm ocorrendo no município impedem a instalação das seções eleitorais no local. A mudança temporária atinge 1.415 eleitoras e eleitores, que votam em 5 seções.
 

O TRE-SP recomenda que os eleitores das escolas consultem o seu local de votação pelo site do TRE-SP antes de se dirigem às suas seções eleitorais no dia do pleito.
 

A consulta ao local de votação no site pode ser feita clicando em “Título de Eleitor” e escolhendo a opção 7 (“Onde votar”). Para visualizar o lugar onde vota, o eleitor deve informar o número do título, o CPF ou o nome completo, além da data de nascimento e nome da mãe. A informação também consta no e-Título. Ao entrar no aplicativo, basta selecionar “Onde votar” na tela inicial. É recomendado baixar o aplicativo antecipadamente.
 

A consulta pode ainda ser feita pelo chatbot do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, nova ferramenta para atendimento ao eleitor disponível no site institucional do TRE-SP (opção Atendente Virtual do menu "Serviços") e no WhatsApp: (11) 3130-2200.
 

Dúvidas podem ainda ser esclarecidas por meio da Central de Atendimento ao Eleitor, pelo telefone 148.
 

O cartório eleitoral responsável pelo eleitorado da escola é o da 377ª ZE — Itaquaquecetuba. No entanto, quem teve seu local de votação alterado não precisa ir até o cartório nem tomar nenhuma providência, basta se dirigir ao novo local de votação nestas eleições com um documento oficial com foto.
 

O número das seções permanecerá o mesmo.
 

Mais informações:

377ª Zona Eleitoral

ze377@tre-sp.jus.br

Telefone: 1146473005

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