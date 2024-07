CPTM tem mudança nas Linhas 11-Coral e 12-Safira para obras no fim de semana

Os passageiros que utilizam o Serviço 710 e as linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM devem ficar atentos a mudanças na estratégia operacional que ocorrem neste sábado (20/07) e domingo (21/07) para execução de obras de modernização e melhorias.

Os passageiros que utilizam a Linha 11-Coral devem ficar atentos as mudanças de plataformas para execução de obras na via. Durante toda a operação comercial de domingo, o embarque e desembarque dos trens nas estações Jundiapeba e Mogi das Cruzes acontecerão pelas plataforma 2 e 3, respectivamente.

No domingo, durante toda a operação comercial, a circulação de trens na Linha 12-Safira estará interrompida entre as estações Tatuapé e Brás. Como alternativa, os passageiros podem utilizar a Linha 11-Coral ou a Linha 3-Vermelha do Metrô. A mudança operacional acontece para realização de manutenção nos equipamentos de rede aérea.

O Serviço 710 ficará suspenso durante toda a operação de sábado. A mudança operacional ocorrerá para instalação de reforço no suporte dos cabos de tração em um pórtico (estrutura de sustentação da rede aérea) no trecho. A Linha 10-Turquesa terá seu destino na plataforma 2 da Estação Brás e os trens com sentido Jundiaí, da Linha 7-Rubi, sairão da plataforma 1 da estação.



Na Linha 7- Rubi, entre 8h e 18h de domingo, o embarque e desembarque nas estações Baltazar Fidelis e Franco da Rocha serão realizados na plataforma 1. Já na Linha 10-Turquesa, haverá alteração em Rio Grande da Serra. Das 8h às 14h, o embarque e desembarque acontecerão pela plataforma 1 e, das 14h às 18h, serão realizados pela plataforma 2, assim como na estação Ribeirão Pires.