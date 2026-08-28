CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 29 e 30 de agosto

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (29) e domingo (30), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:
Sábado (29)
Linha 11-Coral
- Das 23h até o fim da operação, os trens em ambos os sentidos circulam pela plataforma 1 nas estações Corinthians-Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio, para a manutenção na via permanente no trecho.
Domingo (30)
Linha 10-Turquesa
- Entre 9h e 17h, os trens em ambos os sentidos circulam pela plataforma 2 na Estação Capuava. Já os passageiros que embarcam na Estação Santo André, sentido Palmeiras-Barra Funda, devem utilizar a plataforma 4. As alterações são necessárias para realização de manutenção na via.
Linha 11-Coral
- Das 4h às 7h, os passageiros em ambos os sentidos devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 nas estações Corinthians-Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio, devido à manutenção na via permanente no trecho.
- Entre 8h30 e o fim da operação, os trens em ambos os sentidos circulam pela plataforma 1 na Estação Tatuapé, para lançamento de cabos, implantação de postes, remanejamento da chave seccionadora e transferência de rede aérea, além de substituição de componentes nos aparelhos de mudança de via e substituição de dormentes.
Expresso Aeroporto
- Durante toda a operação, o intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h devido às obras na Linha 11-Coral.
Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.