Saulo Souza anuncia grandes shows da Orquídea Fest 2026 em noite de celebração à história do evento

O prefeito de Poá, Saulo Souza, anunciou, na noite desta quarta-feira (26), os grandes shows da Orquídea Fest Poá 2026, durante evento de lançamento oficial da edição deste ano, realizado na Praça de Eventos. A programação musical teráWesley Safadão, Maiara e Maraisa, Marcos e Belutti, Péricles, além das atrações gospel Fernandinho, Eyshila e Sarah, entre os dias 23 e 27 de setembro. O prefeito esteve no evento acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, em uma noite que também foi marcada pela celebração da história e da tradição da Orquídea Fest.

Os grandes shows serão realizados em parceria com a iniciativa privada, por meio de patrocínios, sem envolver recursos públicos, e terão entrada gratuita no setor pista a partir da doação de alimentos. No dia 23, será solicitado um leite em pó; no dia 24, 1 kg de arroz; no dia 25, 1 kg de feijão; no dia 26, 1 kg de açúcar; e no dia 27, um óleo. A iniciativa mantém o caráter solidário da festa e amplia a arrecadação destinada às ações sociais do município. Para assistir os shows, é necessário adquirir o ingresso solidário pelo site www.guicheweb.com.br. No dia do show, o acesso será liberado mediante a apresentação da entrada digital e a doação do alimento específico solicitado para a data.

Saulo Souza destacou que a Orquídea Fest representa a união entre tradição, cultura, entretenimento e desenvolvimento econômico. “A Orquídea Fest é uma celebração da nossa tradição, da beleza das orquídeas e da realização dos grandes shows à noite, gratuitos, sem envolver recursos públicos. O apoio da iniciativa privada, através de patrocínio, tem sido fundamental para isso”, afirmou.

O prefeito também ressaltou a participação dos orquidófilos, artesãos, comerciantes e empresários na realização da festa e destacou o impacto da programação para a cidade. Segundo Saulo, a expectativa é receber mais de 250 mil pessoas, podendo superar o público da edição anterior. “É um grande evento que contribui muito para o nosso turismo de eventos, mobiliza o nosso comércio local, gera emprego, gera renda e cria as melhores memórias, principalmente com as crianças”, afirmou.

A Orquídea Fest Poá 2026 será realizada de 23 a 27 de setembro, na Praça de Eventos, com exposição das 10 às 18 horas e shows a partir das 19 horas. Nesta edição, a Itália será o país homenageado, temática que estará presente na decoração, na gastronomia, nas apresentações e em diferentes atrações da programação.O evento também contará com atrações musicais locais e apresentações culturais.

A abertura oficial será na quarta-feira (23), a partir das 9 horas. Além da exposição e comercialização de orquídeas e outras flores, o pavilhão contará com a Feira de Negócios, espaço destinado às empresas e indústrias da cidade para apresentação de seus produtos e serviços, áreas instagramáveis, além do restaurante do Fundo Social e da praça de alimentação.

Tradição de mais de cinco décadas

A noite de lançamento também foi marcada pela valorização da história da Orquídea Fest e pela homenagem ao ex-prefeito Dr. Miguel Rodrigues Comitre, que, em 22 de julho de 1970, durante sua primeira gestão à frente da Prefeitura de Poá, assinou o decreto que instituiu a exposição anual de orquídeas no município.

Ao lembrar a trajetória da festa, Saulo Souza destacou que a tradição das orquídeas em Poá é ainda mais antiga. Registros históricos apresentados durante a cerimônia apontam que, em 1811, uma orquídea nativa do território poaense foi coletada por um estudioso e floricultor inglês e levada para a Inglaterra, onde floresceu e posteriormente foi catalogada, em 1824.

A trajetória da espécie e o trabalho de pesquisadores e pioneiros da orquidofilia contribuíram para que, no início da década de 1990, a Cattleya loddigesii fosse oficializada como flor símbolo de Poá. Durante o lançamento, a espécie foi apresentada ao público pela Miss Orquídea 2025, Beatriz Suyama.

“Há 56 anos, a visão do prefeito Miguel Comitre, ao lado dos pioneiros da orquidofilia, deu esse primeiro passo para lançar essa semente numa cidade que hoje vem, a cada dia, se tornando uma referência em orquídeas, não apenas no Estado de São Paulo, mas no Brasil”, afirmou Saulo.

A cerimônia também contou com uma homenagem especial a Miguel Rodrigues Comitre, que recebeu uma orquídea entregue pela primeira-dama Flavia Souza e um souvenir com símbolos de Poá, entregue pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Lucas Ferrari.

Programação para toda a família

Assim como na edição anterior, o último dia da Orquídea Fest, domingo (27), será dedicado especialmente às famílias e às crianças. A programação contará com brinquedos infláveis gratuitos durante todo o dia, shows infantis no período da tarde, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. O tradicional trenzinho, que circula pela região central de Poá, também está confirmado para o encerramento.

Entre as opções gastronômicas estará o tradicional Restaurante do Fundo Social, que neste ano terá pratos inspirados na culinária italiana, como fogazza, nhoque e macarronada. Além de oferecer uma experiência gastronômica aos visitantes, o espaço terá caráter beneficente, com a arrecadação destinada às ações do Fundo Social em benefício das famílias que mais precisam.

“O Restaurante do Fundo Social já é uma tradição da Orquídea Fest e, neste ano, com a Itália como tema, teremos uma oportunidade especial de valorizar a gastronomia italiana e oferecer pratos deliciosos ao público, além de arrecadar fundos para atender as famílias poaenses que mais precisam”, destacou Flavia Souza.

Também estiveram presentes no lançamento os secretários municipais de Cultura, Paulo Barbosa; de Turismo, Debora de Lucrezio; e de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis; o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucas Ferrari; além de demais secretários, vereadores, autoridades e representantes da sociedade civil.

Programação dos shows

23/09 – Fernandinho, Eyshila e Sarah

Entrada solidária: 1 leite em pó

24/09 – Maiara e Maraisa

Entrada solidária: 1 kg de arroz

25/09 – Wesley Safadão

Entrada solidária: 1 kg de feijão

26/09 – Marcos e Belutti

Entrada solidária: 1 kg de açúcar

27/09 – Péricles

Entrada solidária: 1 óleo

Local: Praça de Eventos – Avenida Antônio Massa, 150, Centro, Poá.

Exposição: das 10 às 18 horas.

Shows: a partir das 19 horas.