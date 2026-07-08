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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Serviços Urbanos

Ferraz inicia nova etapa de exumações no Cemitério do Cambiri na quadra 45

Familiares de pessoas sepultadas têm até 24 de julho para solicitar a transferência dos restos mortais

08 julho 2026 - 11h29Por de Ferraz
Familiares de pessoas sepultadas têm até 24 de julho para solicitar a transferência dos restos mortaisFamiliares de pessoas sepultadas têm até 24 de julho para solicitar a transferência dos restos mortais - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos dará início, a partir de 26 de julho, a uma nova etapa de exumações no Cemitério do Cambiri. Nesta fase, os trabalhos serão realizados na Quadra 45 e integram o cronograma permanente de reorganização, manutenção e gestão do espaço, em conformidade com a legislação que regulamenta o período de permanência em sepulturas temporárias.

Como forma de garantir transparência ao processo e assegurar que os familiares possam adotar as providências necessárias, a relação dos sepultamentos contemplados nesta etapa foi publicada no Boletim Oficial do Município (BOM), edição nº 1297. 

Os familiares que desejarem transferir os restos mortais para outro jazigo ou cemitério deverão comparecer à Secretaria de Serviços Urbanos até o dia 24 de julho para formalizar a solicitação e informar o local de destino. Para abertura do processo, é necessário apresentar documento oficial com foto (RG e CPF do responsável), comprovante de residência, certidão de óbito, comprovante de sepultamento, autorização de translado e documento que comprove a titularidade do jazigo de destino.

O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, reforçou que a ação segue critérios técnicos, legais e prioriza o respeito às famílias. "Nosso objetivo é conduzir esse processo com responsabilidade, organização e total transparência, garantindo que todos os familiares sejam informados com antecedência e tenham o tempo necessário para decidir sobre a destinação dos restos mortais. Esse trabalho é essencial para manter a organização dos cemitérios municipais e assegurar o cumprimento da legislação vigente", afirmou.

Conforme estabelece o Decreto Estadual nº 16.017/1980, os restos mortais cujos familiares não se manifestarem dentro do prazo serão encaminhados ao Ossário Geral.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato com a Secretaria de Serviços Urbanos pelo telefone (11) 97313-0685 ou comparecer presencialmente à Rua Dom João VI, nº 513, no Jardim Ferrazense.

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