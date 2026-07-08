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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Saúde

Julho Amarelo mobiliza UBSs de Ferraz com ações de prevenção às hepatites virais

Campanha promove testes rápidos, vacinação, palestras e orientações em unidades de saúde do município ao longo do mês

08 julho 2026 - 11h24Por de Ferraz
Campanha promove testes rápidos, vacinação, palestras e orientações em unidades de saúde do município ao longo do mêsCampanha promove testes rápidos, vacinação, palestras e orientações em unidades de saúde do município ao longo do mês - (Foto: Divulgação/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove durante todo o mês de julho a campanha Julho Amarelo, dedicada à conscientização e prevenção das hepatites virais. As ações serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e incluem testes rápidos, palestras, rodas de conversa, vacinação, orientações e atividades educativas voltadas à população.

A campanha tem como objetivo ampliar o acesso à informação, incentivar o diagnóstico precoce e reforçar a importância da prevenção. Muitas vezes silenciosas, as hepatites virais podem permanecer sem sintomas por anos, tornando fundamental a realização dos testes e o acompanhamento adequado.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Clécio Gonçalves, a campanha busca aproximar os serviços de saúde da população e estimular o cuidado preventivo.

"O julho Amarelo reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das hepatites virais. Durante todo o mês, nossas equipes estarão mobilizadas para orientar a população, realizar testes rápidos e ampliar o acesso aos serviços de saúde. Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de tratamento e qualidade de vida", destacou.

As atividades ocorrerão em diferentes regiões da cidade, contemplando ações dentro das unidades de saúde e em espaços externos, facilitando o acesso da população aos serviços oferecidos.

 

Confira a programação no site da Prefeitura.

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