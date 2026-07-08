Rua Valter Miranda Bittencourt recebe novo asfalto na Vila Margarida em Ferraz

As obras do maior programa de recapeamento da história de Ferraz de Vasconcelos seguem avançando e chegaram à Rua Valter Miranda Bittencourt, na Vila Margarida. A via está recebendo nova pavimentação, proporcionando mais segurança, conforto e melhores condições de mobilidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A intervenção faz parte da primeira etapa do programa, que contempla importantes vias do município com serviços de recapeamento, além da execução de guias, sarjetas e sinalização viária, conforme a necessidade de cada local.

Além de melhorar as condições de tráfego, o novo pavimento contribui para aumentar a durabilidade da malha viária, reduzir custos com manutenção e oferecer mais qualidade de vida para quem mora e circula pela região.

Segundo o secretário municipal de Obras, Eduardo Paiva, os serviços seguem um cronograma que contempla diferentes bairros da cidade.

"O recapeamento da Rua Valter Miranda Bittencourt representa mais um avanço dentro de um amplo programa de recuperação da malha viária. Estamos acompanhando cada etapa dos serviços para garantir obras de qualidade, que proporcionem mais segurança, conforto e mobilidade para a população", destacou.

A obra integra o maior programa de recapeamento da história de Ferraz de Vasconcelos, que beneficiará mais de 50 ruas, distribuídas em mais de 20 bairros do município. Dividido em quatro fases, o programa tem como objetivo modernizar a infraestrutura viária, melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança para todos que utilizam as vias da cidade.