Jardim das Flores em Ferraz ganha nova área de lazer

Uma nova área de lazer está sendo implantada no Jardim das Flores e promete transformar um espaço antes sem utilização em um ambiente voltado ao convívio, ao lazer e ao bem-estar da população. Localizada ao lado do córrego do bairro, a futura praça está recebendo infraestrutura que proporcionará mais conforto, segurança e qualidade de vida aos moradores da região.

As equipes trabalham na execução dos últimos serviços da obra, que contempla a construção de passeios, áreas de circulação, paisagismo e demais estruturas que irão compor o novo espaço público. A iniciativa faz parte dos investimentos da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos na revitalização de áreas urbanas e na ampliação dos espaços de convivência para a população.

Além de valorizar o bairro, a implantação da praça contribui para a ocupação qualificada do espaço, oferecendo um ambiente mais organizado, acessível e adequado para o lazer de crianças, jovens, adultos e idosos.

Segundo o secretário municipal de Obras, Eduardo Paiva, a criação de novos espaços públicos fortalece a qualidade de vida da população e valoriza os bairros.

"Estamos transformando uma área que passa a oferecer mais conforto, acessibilidade e um novo espaço de convivência para os moradores. Esse é mais um investimento que melhora o ambiente urbano e proporciona mais qualidade de vida para quem vive no Jardim das Flores", destacou.

A implantação da praça integra as ações da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos voltadas à valorização dos espaços públicos, promovendo ambientes mais agradáveis, seguros e preparados para o lazer e a convivência entre as famílias.