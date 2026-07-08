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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Cultura

Dançarinos de Ferraz de Vasconcelos participam do 23º Festival Internacional de Dança

Professor do núcleo de Formação Cênica e oficineiro da secretaria de Cultura Evandro Hegel leva o prêmio de primeiro lugar

08 julho 2026 - 10h45Por de Ferraz
Professor do núcleo de Formação Cênica e oficineiro da secretaria de Cultura Evandro Hegel leva o prêmio de primeiro lugarProfessor do núcleo de Formação Cênica e oficineiro da secretaria de Cultura Evandro Hegel leva o prêmio de primeiro lugar - (Foto: Arquivo - Secomfv)

Os alunos da turma avançada do núcleo de Formação Cênica, participaram do 23º Festival Internacional de Dança realizado no último final de semana, de 3 a 5 de julho, em Campinas, com dançarinos premiados. 

Além da competição, o principal objetivo do evento foi adquirir repertório, participar das aulas internacionais e assistir às noites competitivas.

Representando o programa, estiveram presentes o professor e oficineiro Evandro Hegel e os alunos Andressa Levy e Gabriel Santana, ambos moradores de Ferraz de Vasconcelos, além de Lya Pimentel, residente de Itaquera e integrante do Núcleo.

O evento contou com a competição em grupos, onde infelizmente os alunos não levaram a melhor, porém nas batalhas individuais de Hip hop, os quatro dançarinos ferrazenses foram selecionados, com o aluno Gabriel Santana chegando à semifinal e o professor Evandro Hegel levando o ouro na competição. 

Além disso, o grupo participou do evento "Funk Até o Osso", disputando a batalha Open Style, que categoria livre onde todos os estilos de danças urbanas podem participar, no formato Seven to Smoke (são oito dançarinos competindo, onde o vencedor deve superar os sete adversários). Novamente, os quatro competidores classificaram-se para o Top 8, com Lya Pimentel conquistando o terceiro lugar e Evandro Hegel tornando-se campeão.

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