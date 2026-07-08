Dançarinos de Ferraz de Vasconcelos participam do 23º Festival Internacional de Dança

Os alunos da turma avançada do núcleo de Formação Cênica, participaram do 23º Festival Internacional de Dança realizado no último final de semana, de 3 a 5 de julho, em Campinas, com dançarinos premiados.

Além da competição, o principal objetivo do evento foi adquirir repertório, participar das aulas internacionais e assistir às noites competitivas.

Representando o programa, estiveram presentes o professor e oficineiro Evandro Hegel e os alunos Andressa Levy e Gabriel Santana, ambos moradores de Ferraz de Vasconcelos, além de Lya Pimentel, residente de Itaquera e integrante do Núcleo.

O evento contou com a competição em grupos, onde infelizmente os alunos não levaram a melhor, porém nas batalhas individuais de Hip hop, os quatro dançarinos ferrazenses foram selecionados, com o aluno Gabriel Santana chegando à semifinal e o professor Evandro Hegel levando o ouro na competição.

Além disso, o grupo participou do evento "Funk Até o Osso", disputando a batalha Open Style, que categoria livre onde todos os estilos de danças urbanas podem participar, no formato Seven to Smoke (são oito dançarinos competindo, onde o vencedor deve superar os sete adversários). Novamente, os quatro competidores classificaram-se para o Top 8, com Lya Pimentel conquistando o terceiro lugar e Evandro Hegel tornando-se campeão.