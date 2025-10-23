Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

CPTM vai reforçar número de trens e funcionários na Linha 11-Coral para atender fãs de show

SHow do Guns N' Roses neste sábado no Allianz Parque vai mexer com a Grande São Paulo e por isso a CPTM vai reforçar equipes de pessoas e trens

23 outubro 2025 - 14h57Por Fernando Barreto - da Redação
CPTM vai reforçar número de trens e funcionários na Linha 11-Coral para atender fãs de showCPTM vai reforçar número de trens e funcionários na Linha 11-Coral para atender fãs de show - (Foto: Divulgação)

A CPTM anunciou ao DS que vai reforçar, neste sábado, o número de trens disponíveis e o quadro de funcionários da estação Barra Funda. A ação visa melhor atender os fãs que vão ao show do Guns N' Roses neste sábado no Allianz Parque e vai beneficiar o Alto Tietê, uma vez que a estação Palmeiras-Barra Funda é ponto de partida da Linha 11-Coral que atende a região.

O show da banda americana está marcado para às 20 horas, com um possível atraso de meia a uma hora, e com previsão de duração de 3 horas, a apresentação deve se encerrar por volta da meia-noite.

"Para atender ao público que irá ao show da banda Guns N' Roses por meio dos trens da CPTM no sábado (25/10), a companhia reforçará o quadro de funcionários da estação Palmeiras-Barra Funda, incluindo os agentes de segurança, para auxiliar aos passageiros, garantindo o atendimento, além de manter trens extras de prontidão, dependendo da demanda e necessidade. Os Avisos aos Passageiros (APs) sobre o horário de transferências entre as linhas da CPTM até o fim da operação, às 24h, serão reforçados", diz a CPTM em nota ao DS.

 

