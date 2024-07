Crédito para iluminação pública e energia renovável cresce 163%

O valor do crédito para projetos de melhoria e infraestrutura para iluminação pública dos municípios paulistas no 1º semestre de 2024 cresceu 190% quando comparado com os primeiros seis meses do ano passado.

Em 2024, o auxílio financeiro para os projetos apresentados pelos municípios chegou a R$ 20,51 milhões, contra R$ 7,08 milhões em 2023.

As cidades beneficiadas foram Anhumas, Arujá, Boituva, Brejo Alegre, Campo Limpo Paulista, Cerqueira César, Conchal, Cordeirópolis, Dois Córregos, Gabriel Monteiro, Glicério, Guará, Jaú, Matão, Palestina, Pitangueiras, Ribeirão Corrente, Santa Clara D’oeste e Olimpia.

O levantamento apontou também o crescimento dos financiamentos para integração de novas fontes de geração de energia a partir da implementação de usinas, uma delas a de placas fotovoltaicas. O valor liberado pela Desenvolve SP para essas benfeitorias foi de R$ 3,06 milhões em 2024, um crescimento de 65,4% se comparado ao mesmo período de 2023, que foi de R$ 1,85 milhões. Se somados os valores para iluminação pública e usinas, a alta chega a 163%.

Mais cidades de São Paulo estão se tornando sustentáveis com a gestão e a redefinição das fontes de energia limpas, renováveis e mais eficientes, o que possibilita maior qualidade de vida e bem-estar aos moradores.

Para o gerente de Negócios do Setor Público, Billy Rod Guimarães Matias, “a modernização da iluminação pública traz mais segurança, melhora a aparência da cidade, reduz custos e manutenções emergenciais. Além disso, as lâmpadas de Led não possuem elementos tóxicos e são 100% recicláveis, garantindo a sustentabilidade dos projetos.”