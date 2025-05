Criação de empresas passa de 4,5 mil para 5,3 mil no Alto Tietê

O número de empresas geradas no período do mês de fevereiro passou de 4.571 para 5.341 entre este ano de 2025 e o anterior. Com as cidades de Mogi das Cruzes e Suzano na liderança, esse número equivale a um aumento de 16,8% na criação de empresas grandes, pequenas, micro e microempreendedores individuais (MEI) na região do Alto Tietê. Os dados são referentes a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

Mogi das Cruzes é a que mais gerou empresas no mês de fevereiro de 2025. Representando quase 30% do valor total, o município registrou a criação de 1.602 negócios, sendo 316 grandes empresas, 297 micro e pequenas empresas e 989 MEIs. Essa é uma diferença de 226 firmas geradas, se comparado ao mesmo período de 2024.

Logo em seguida, o município de Suzano acompanhou o crescimento da abertura de empresas contabilizando um total de 1.070 empresas em fevereiro deste ano. Esse número é uma soma de 190 grandes empresas, 188 micro e pequenas empresas e 751 MEIs. Mesmo tendo uma diminuição de 152 grandes, pequenas e micro firmas em relação ao mesmo mês em 2024, a cidade se destaca no aumento de 284 microempreendedores individuais.

Os demais municípios de Itaquaquecetuba, Poá, Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Guararema e Salesópolis apresentaram o mesmo padrão, trazendo em evidência o aumento na geração de MEIs. Em toda a região, o número passou de 1.978 para 3.567 entre fevereiro deste ano e de 2024.