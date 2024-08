Damasio conquista veículo para entidade social de Mogi

O deputado Marcos Damasio entregou hoje para a ONG mogiana ASETE um veículo Spin zero quilômetro, com sete lugares, para atender as demandas sociais e de saúde da instituição. O investimento foi conquistado por meio de emenda parlamentar, no valor de R$ 120 mil.

Atuante em Mogi das Cruzes desde 1985, a ONG atende 120 pessoas com deficiência em 160 procedimentos de média complexidade na área da saúde, social, na convivência e reabilitação para a promoção da saúde.

“Temos um compromisso de trabalho com as entidades sociais da nossa cidade e região, garantindo estrutura e condições de atendimento para quem mais precisa. Aqui, pessoas com deficiência contam com 24 profissionais capacitados para atendê-los nas mais diversas especialidades. É uma grande satisfação poder participar deste projeto”, afirmou o deputado.

Para a presidente da ASETE, Yonemi Hamaguchi, parcerias como esta são fundamentais para que as entidades sociais sigam atendendo a população. “O deputado Marcos Damasio é um grande parceiro da nossa ONG e a entrega deste veículo é mais uma prova disso. Ele está sempre presente, preocupado em garantir condições para que estas 120 pessoas e seus familiares sejam atendidos. Estamos muito agradecidos”, declarou.

Para saber mais sobre o trabalho da ASETE, ser um voluntário ou fazer doações, o site é asete.org.br.