De óticas a estética, conheça 6 franquias no setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar

Para aqueles que querem empreender, mas não sabem por onde começar, o franchising continua sendo uma opção interessante. Segundo a Associação Brasileira do Franchising (ABF), no segundo trimestre desse ano, o setor de franquias teve um crescimento de 12,8%, obtendo de abril a junho uma receita de R$ 54,523 bilhões.

Entre os segmentos no franchising que mais cresceram nesse período, liderando o ranking, está o de Saúde, Beleza e Bem-Estar, com 21,7% de crescimento. Não é novidade que o segmento é promissor. O Brasil se destaca como o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, conforme um estudo da Euromonitor Internacional. Além disso, segundo a ABF, o setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar foi também o que mais faturou em 2023, atingindo R$ 55 bilhões.

De óticas a estética, confira abaixo seis opções de franquias para investir no segmento.

Barbearia VIP

Mais do que uma barbearia, a Barbearia VIP é uma franquia de estética masculina que oferece, desde cortes de cabelo e cuidados com a barba, até podologia, depilação, massagens, tatuagens e remoção de tatuagens.

Para fidelizar os seus clientes, a Barbearia VIP se destaca pela "experiência de atendimento", sendo a primeira e única barbearia com um verdadeiro open bar. Suas unidades também contam com mesas de sinuca, videogames e narguilés, tornando-se um ponto de lazer ideal para socializar. A rede também possui um aplicativo exclusivo que combina inteligência artificial e visagismo, com o objetivo de valorizar a beleza do rosto e oferecer um atendimento ainda mais personalizado ao cliente.

Investimento inicial: R$ 280 mil

Prazo médio de retorno: 24 meses

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Dom Shampoo

A Dom Shampoo é a primeira franquia do Brasil de terapia capilar focada no fio do cabelo. Com produtos, serviços e treinamentos próprios, as unidades da rede possuem um investimento acessível e alta lucratividade. A Dom Shampoo não é um salão de beleza, pois realiza um trabalho muito mais profundo, focando nos cuidados e recuperação dos fios de cabelo. Os produtos da rede são naturais e por meio deles os clientes podem reduzir ou aumentar o volume capilar, fortalecer os fios, hidratá-los e até mesmo ter um auxílio maior para o crescimento dos cabelos. A rede não exige que o franqueado possua uma experiência na área, pois passa um treinamento específico para os mesmos. Para um maior engajamento ao cliente, a Dom Shampoo também oferece o Dom Club, um clube de assinatura com descontos e benefícios nos serviços e produtos da rede.

Investimento inicial: a partir de R$ 149 mil

Prazo médio de retorno: a partir de 12 meses

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Óticas Raiz

Com foco no público C e D, a Óticas Raiz busca oferecer alta tecnologia e produtos de qualidade a um preço acessível. Com mais de 20% de lucratividade a rede mira a sua expansão em pequenas cidades, já que com a sua estrutura facilmente se torna referência na região.

Investimento inicial: A partir de R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Gou Odonto

A GOU Odonto é uma rede de franquias de clínicas odontológicas que trabalha com alta tecnologia, contando com Raio-X digital, muito mais preciso que o tradicional, clareamento com luz de LED, implantes odontológicos e também com um alinhador invisível de marca própria, o GOU Correct. Na prática, o dentista foca no atendimento enquanto a rede repassa todos os treinamentos e transferência para a gestão da clínica.

Investimento inicial: a partir de R$ 30.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150.000

Previsão de retorno: 3 meses

Turquesa Beleza e Bem Estar

Fundada em 2012 por Laura López e Claudia Kiriyama, a Turquesa Beleza e Bem Estar é líder no mercado de beleza, especialista em serviços de manicure e alongamento de unhas. A empresa se destaca pelo seu compromisso com a sustentabilidade e inovação no setor de franquias de beleza.

A Turquesa Beleza e Bem Estar também é uma marca associada da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e, entre 2019 e 2023, recebeu a certificação de franquia internacional pela mesma associação. Este reconhecimento reflete o compromisso da empresa com a qualidade e a expansão internacional.

Investimento: a partir de R$69 mil

Faturamento médio mensal: R$45 mil

Previsão média de retorno: 18 a 24 meses



Spa Nature

A Spa Nature é uma rede de franquias de estética com foco em todas as faixas de renda. A empresa nasceu em 2020 e, no ano de 2022, abriu a expansão para franquias. Com a missão de democratizar a beleza, a rede oferece serviços que vão de massagens modeladoras para bumbum ou em regiões localizadas, drenagem linfática, detox com argila até hemoterapia com ozônio, tratamentos com enzima e outros.

Valor de investimento: R$90 mil

Faturamento mensal (médio): a partir de R$45 mil

Tempo de retorno: 8 a 14 meses