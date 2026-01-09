Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 09 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Defesa Civil alerta para aproximação de frente fria e chuva isolada no estado de SP no fim de semana

Efeitos associados a ciclone no Sul do Brasil serão sentidos no sábado (10) e domingo (11), sem impactos significativos nesta sexta-feira (9)

09 janeiro 2026 - 08h59Por Da região
A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e reforça a importância de acompanhar os alertas oficiaisA Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, no fim de semana deste sábado (10) e domingo (11), está prevista a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil. Em São Paulo, os efeitos estarão associados à aproximação e à passagem de uma frente fria, cujas condições começam a ser percebidas a partir de sábado, sem previsão de impactos relevantes para esta sexta-feira (9). A atuação da frente fria favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva fortes e isoladas em diversas regiões do estado.

De acordo com os modelos meteorológicos, o sistema deverá se posicionar predominantemente sobre o Uruguai, com deslocamento para leste, em direção ao oceano, o que limita sua influência direta sobre o território paulista quando comparada a eventos anteriores.

As áreas com maior potencial para temporais concentram-se nas regiões que fazem divisa com o estado do Paraná e ao longo da faixa leste paulista. Nesses locais, há possibilidade de chuva intensa acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo de forma isolada. Até o momento, os modelos meteorológicos não indicam risco para acumulados expressivos de chuva associados a esse sistema.

As temperaturas seguem elevadas em grande parte do estado, com leve moderação ao longo do fim de semana. Na região metropolitana da capital, os termômetros variam entre 21°C e 33°C, enquanto na Baixada Santista os valores ficam entre 25°C e 35°C. No interior e nas regiões norte e oeste, as máximas permanecem altas, alcançando 35°C em áreas como Vale do Paraíba, Litoral Norte, Araçatuba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. No Vale do Ribeira e na região de Itapeva, as temperaturas podem chegar a 37°C. Já nas áreas de maior altitude, como a Serra da Mantiqueira, as mínimas ficam em torno de 15°C e as máximas não ultrapassam 26°C.

A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais, especialmente durante a ocorrência de temporais isolados, adotando medidas de autoproteção em áreas mais vulneráveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Concurso da Câmara de Mogi: provas ocorrem no domingo e locais são divulgados pela Vunesp
Cidades

Concurso da Câmara de Mogi: provas ocorrem no domingo e locais são divulgados pela Vunesp

Casas interditadas desabam após fortes chuvas em Itaquá
Região

Casas interditadas desabam após fortes chuvas em Itaquá

Poá encerra entrega de kits de alimentos e reforça apoio às famílias durante as férias
Segurança alimentar

Poá encerra entrega de kits de alimentos e reforça apoio às famílias durante as férias

Ferraz dá início às obras da nova UBS do Jardim São Lázaro
Região

Ferraz dá início às obras da nova UBS do Jardim São Lázaro

Vacina contra o vírus sincicial respiratório salva vidas e reduz complicações para gestantes e bebês
Região

Vacina contra o vírus sincicial respiratório salva vidas e reduz complicações para gestantes e bebês

Damasio inicia 2026 com cerca de R$ 27,6 milhões investidos em cidades paulistas em 2025
Região

Damasio inicia 2026 com cerca de R$ 27,6 milhões investidos em cidades paulistas em 2025