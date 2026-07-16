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Jornal Diário de Suzano - 16/07/2026
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Região

Defesa Civil de Arujá realiza simulação de incêndio para testar equipamentos e capacitar agentes

Iniciativa reforça a prontidão da equipe e a segurança da população em situações de emergência

16 julho 2026 - 17h31Por de Arujá
Iniciativa reforça a prontidão da equipe e a segurança da população em situações de emergênciaIniciativa reforça a prontidão da equipe e a segurança da população em situações de emergência - (Foto: Divulgação/Arujá)

A Defesa Civil de Arujá realizou nesta quarta-feira (15) uma simulação de incêndio, com o objetivo de testar novos equipamentos e capacitar os agentes com o exercício. A ação reforça a capacidade de resposta primária a focos de incêndio e outros acidentes, demonstrando o compromisso da gestão municipal com a segurança e o bem-estar da população.

A simulação focou no combate primário, onde a Defesa Civil atua no início dos focos de incêndio, providenciando o primeiro atendimento enquanto aguarda a chegada do Corpo de Bombeiros. Essa estratégia é crucial para conter o avanço das chamas e minimizar danos. Além da resposta a incêndios, a equipe da Defesa Civil de Arujá também está preparada para atender acidentes de trânsito, contando com equipamentos específicos para o corte de veículos e resgate de vítimas.

Para a realização da simulação e para o atendimento às ocorrências reais, a Defesa Civil de Arujá dispõe de equipamentos como: duas viaturas e um reboque que, quando equipados, somam uma capacidade de 2,4 mil litros de água. Adicionalmente, uma empresa contratada para auxiliar a Defesa Civil conta com um caminhão com mais 15 mil litros de água, ampliando consideravelmente a capacidade de combate a incêndios.

Entre os equipamentos utilizados, destacam-se mangueiras de 40 metros e sopradores, ferramentas eficazes que auxiliam na contenção e no controle do avanço do fogo, garantindo uma atuação mais eficiente e segura por parte dos agentes.

A simulação realizada nesta quarta-feira demonstra o empenho contínuo da Defesa Civil de Arujá em aprimorar suas operações e garantir a segurança da comunidade. O investimento em novos equipamentos e a capacitação constante dos agentes são pilares fundamentais para assegurar uma resposta rápida e eficaz diante de emergências, protegendo vidas e o patrimônio do município.

Defesa Civil
Disque: 199

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