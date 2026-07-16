Poá lança edital com financiamento de até R$ 25 mil para projetos ambientais

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, lançou nesta terça-feira (15) o edital do Programa Jovens pelo Clima – Poá 2026, iniciativa que vai selecionar e financiar projetos de ação climática concebidos e liderados por jovens poaenses de 15 a 24 anos. As inscrições estarão abertas até o dia 31 de agosto e deverão ser realizadas por organizações da sociedade civil, em parceria com grupos de jovens, conforme as regras do chamamento público disponível no site oficial da Prefeitura. Os projetos poderão receber entre R$ 5 mil e R$ 25 mil para sua execução, fortalecendo o protagonismo juvenil na construção de soluções sustentáveis para os desafios ambientais do município.

Os projetos deverão abordar ao menos um dos eixos previstos no edital, como recuperação da cobertura vegetal e da biodiversidade, ampliação de áreas verdes, educação ambiental e justiça climática, além de ações de combate ao descarte irregular de resíduos, incentivo à coleta seletiva, logística reversa e redução do desperdício de alimentos. As propostas também deverão apresentar metas, resultados e indicadores que permitam mensurar os impactos das iniciativas.

Poderão participar organizações da sociedade civil regularmente constituídas, sem fins lucrativos, em conjunto com grupos formados por, no mínimo, dois jovens de 15 a 24 anos. Os participantes deverão atuar diretamente na elaboração, planejamento, execução e monitoramento dos projetos, reforçando o protagonismo juvenil como princípio central do programa.

A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, destacou que o lançamento do edital representa mais um passo importante para consolidar a participação dos jovens nas políticas públicas ambientais do município. "Queremos que os jovens de Poá sejam protagonistas na construção de uma cidade mais sustentável. O programa oferece a oportunidade para que ideias inovadoras saiam do papel e se transformem em ações concretas, capazes de gerar benefícios ambientais e sociais para toda a população. Estamos confiantes de que surgirão excelentes projetos que contribuirão para o futuro da nossa cidade", afirmou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a sustentabilidade e com a formação de novas lideranças. "Poá já fez história ao ser a única cidade do Alto Tietê selecionada para esse programa internacional. Agora damos mais um passo importante, abrindo espaço para que nossos jovens liderem projetos que promovam inovação, preservação ambiental e qualidade de vida. Investir na juventude é investir no futuro da cidade e na construção de soluções que farão diferença para as próximas gerações", destacou.

O edital completo está disponível no portal oficial da Prefeitura de Poá. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 15 de julho e 31 de agosto, exclusivamente pelo e-mail jovenspeloclimapoa2026@poa.sp.gov.br. O resultado preliminar está previsto para o dia 15 de setembro, e os projetos selecionados deverão ser executados até março de 2027. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, localizada na Avenida Adutora, 1.111, Nova Poá, pelo telefone (11) 4636-6408 ou pelo e-mail jovenspeloclimapoa2026@poa.sp.gov.br.

Investimento internacional

Única cidade do Alto Tietê contemplada pelo Fundo Juventude e Ação Climática, da Bloomberg Philanthropies, Poá recebeu US$ 50 mil para a implementação do programa, que incentiva a participação da juventude na criação de projetos voltados à mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Os recursos foram incorporados ao orçamento municipal e serão destinados ao financiamento de propostas desenvolvidas em benefício da população poaense.

Serviço

Programa Jovens pelo Clima – Poá 2026

Período de inscrições: de 15 de julho a 31 de agosto de 2026

Público-alvo: Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em parceria com grupos de, no mínimo, dois jovens de 15 a 24 anos

Valor por projeto: entre R$ 5 mil e R$ 25 mil

Inscrições: jovenspeloclimapoa2026@poa.sp.gov.br

Edital: disponível no site oficial da Prefeitura de Poá (https://poa.sp.gov.br/meio-ambiente-cidadao/jovenspeloclimapoa2026/)