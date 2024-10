Defesa Civil de Ferraz prepara primeiro Simulado de Movimento de Terra

Na próxima terça-feira, 29 de outubro, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará o 1° Simulado de Movimento de Terra na Vila Cristina. O evento, promovido pela Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil, tem como objetivo preparar profissionais de resgate e agentes diretamente envolvidos para situações de emergência relacionadas a deslizamentos e possíveis catástrofes, que podem ocorrer em áreas vulneráveis da cidade. O simulado começará às 09h30 e contará com a participação de diversas equipes que participaram do último Simulado de Mesa no dia 17 do corrente.

O simulado é uma iniciativa importante para conscientizar a população sobre os riscos associados a desastres naturais e a importância da preparação. Durante a atividade, serão demonstradas técnicas de evacuação e resgate, além de fornecer orientações sobre como agir em caso de uma emergência. A participação ativa da comunidade e agentes de resgates é essencial para garantir que todos saibam como se comportar diante de situações adversas, aumentando assim a segurança local.

A titular da pasta, Daniele de Freitas, destaca a relevância da ação. “Sabemos da importância de termos profissionais capacitados e treinados, bem como a população orientada de forma correta. Por isso, mobilizaremos o maior número de agentes que não irão realizar apenas uma ‘simulação’, mas estarão aptos para enfrentar possíveis emergências de desastres que cada segundo conta quando tratamos de vidas”, disse a secretária. O coordenador da Defesa Civil, Gilmar de Souza, reforça o convite a todos para esse feito pioneiro em Ferraz de Vasconcelos. “Nossa cidade nunca houve algo tão expressivo e amplo no tocante a prevenção e segurança da população ferrazense. Queremos reforçar o convite a todos que buscam o melhor para a população e que por meio deste tratamento irão buscar o aperfeiçoamento de novas técnicas e a cooperação de um trabalho em resgate”.