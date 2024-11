Defesa Civil de Itaquá recebe homenagem do Conseg

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba recebeu uma homenagem do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) pelo auxílio ao Rio Grande do Sul durante as enchentes em maio deste ano e pelo trabalho realizado em Itaquá.

Ao todo, foram prestigiados 49 colaboradores, entre eles o coordenador da Defesa Civil Anderson Marchiori, os agentes Joabe Pereira, Jefferson Lima, Glicia Cristina e Marcelo Chaves, e o assessor de comunicação Matheus Cruz.

A ação foi conduzida pela presidente Claudia Cristina Oliveira e estavam presentes autoridades das polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal, do Conseg de outras regiões, da Câmara Municipal, representantes da Comissão de Segurança e da sociedade civil.

Os homenageados receberam um certificado de gratificação e honra, além de um troféu. “Essa homenagem marca as ações que são realizadas com tanto empenho, carinho e dedicação. Receber o reconhecimento do Conseg nos mostra que estamos no caminho certo e nos fortalece”, disse Anderson Marchiori.

“Nossa Defesa Civil foi destaque neste ano quando bravamente deixaram suas famílias para exercer a cidadania e solidariedade em nome de nosso município pelo Rio Grande do Sul. É uma homenagem mais que merecida e tenho orgulho dessa equipe”, completou o prefeito Eduardo Boigues.