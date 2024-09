Defesa Civil de Itaquá registra 80 ocorrências de queimadas em 2024

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba registrou um aumento expressivo no número de queimadas em áreas de mata entre janeiro e agosto deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2023, os agentes atenderam 31 ocorrências do tipo, enquanto no mesmo período deste ano foram 80.

De acordo com o órgão, 95% ocorreram em áreas urbanas, com terrenos variando entre 100 e 300 metros quadrados. Embora a extensão dessas áreas seja relativamente pequena, as queimadas são de grande risco para a população e para a saúde pública, já que afeta diretamente a qualidade do ar.

Para prevenir e combater esses focos de incêndio, a Defesa Civil conta com o apoio da Guarda Ambiental, que realiza monitoramentos contínuos pela cidade. Além disso, os agentes realizam ações de conscientização junto à população, orientando sobre os perigos do uso de fogo durante a limpeza de terrenos, fogueiras e o descarte irresponsável de bitucas de cigarro em áreas secas.

Para atender as ocorrências, a Defesa Civil conta com abafadores e bombas costais que ajudam no controle do fogo em áreas menores. Em casos mais graves, o caminhão pipa, com capacidade de 5 mil litros de água, é acionado. O órgão reforça a importância da colaboração da população para evitar novas queimadas. Em casos de emergência, o serviço deve ser acionado pelo 199.