Delegacias da região passam a contar com sala DDM 24 horas

Oito delegacias do Alto Tietê passaram a contar com uma sala da Delegacia da Mulher com funcionamento 24 horas. A implantação da sala ocorreu no último dia 8 de março.

As delegacias que passaram a contar com o serviço são: Biritiba Mirim, Salesópolis, Guararema, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e a Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes.

A data escolhida para iniciar os trabalhos da sala DDM foi o Dia Internacional da Mulher (8 de março).

A região conta atualmente com quatro DDMs, nas cidades de Mogi, Suzano, Itaquá e Arujá. Porém, nenhuma delas funciona 24 horas.

A confirmação da implantação da sala veio da Secretaria de Segurança do Estado (SSP).