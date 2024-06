Deputado Damásio cobra melhorias na SP-39 e SP-98, em Mogi

Em audiência realizada na tarde de hoje (dia 19/06) com o superintendente do DER, Sergio Codelo, o deputado Marcos Damasio obteve a confirmação de instalação de dispositivos de segurança em diversos pontos das Rodovias Engenheiro Candido do Rêgo Chaves (SP-039) e Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098). A reunião contou com a participação do presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Francimario Vieira, o Farofa.

De acordo com o superintendente, na Estrada das Varinhas (SP-039) está previsto a implantação de uma lombada eletrônica na altura do Km 47 + 500m e um radar no km 51 + 600m. Os equipamentos integram a Concorrência Pública nº 145/2023, em tramitação. Os dispositivos deverão ser instalados ainda neste ano.

Na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), está previsto a implantação de lombadas eletrônicas nos km 56 + 700 m; 58 000 m; 58 +750 m e km 59 +600m. Já em frente à Apae Rural, localizada no km 58 +575m, será instalado um dispositivo do tipo safety box, que garantirá a travessia segura de pedestres, familiares e pacientes atendidos pela entidade. O projeto já foi elaborado e aprovado pelo DER. Mais de 100 famílias serão beneficiadas com a iniciativa.

“Chegamos ao DER com uma lista de pedidos e saímos muito satisfeitos, com as demandas atendidas pelo superintendente. São pleitos antigos, que já vínhamos trabalhando na regional de Mogi das Cruzes. Enfim a população será contemplada, tornando os acessos e rodovias mais seguros para todos”, afirmou o deputado.

O presidente da Câmara agradeceu a intervenção do deputado e parceria com a cidade: “Os dispositivos de segurança e sinalização adequada vão garantir a redução dos acidentes, melhor acesso para pedestres e principalmente uma travessia tranquila para os pacientes da Apae, em especial para aqueles que utilizam cadeiras de rodas. Agradeço o deputado pela parceria e trabalho por nós, mogianos”, disse.