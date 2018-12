Deputados eleitos do Alto Tietê são diplomados na Sala São Paulo

Os nove deputados eleitos - seis federais e quatro estaduais - do Alto Tietê foram diplomados nesta terça-feira (18), em cerimônia realizada na Sala São Paulo, no Centro da Capital. O evento reconhece como oficial a candidatura dos eleitos. Em novembro, o DS trouxe reportagem sobre o sentimento de cada parlamentar sobre a diplomação(confira abaixo).

Os deputados reeleitos à Assembléia Legislativa de São Paulo (Alesp) Estevam Galvão (DEM), André do Prado (PR) e Marcos Damásio (PR) assumirão novo mandato em março. Rodrigo Gambale (PSL) também assume uma cadeira. Ele foi o único da região a ser eleito pela primeira vez como deputado estadual.

Para federal são três reeleições: Marcio Alvino (PR), Guilherme Mussi (PP) e Roberto Lucena (Pode). A região também tem dois aspirantes ao cargo na Câmara dos Deputados: Marco Bertaiolli (PSD) e Katia Sastre (PR), a policial Sastre. Segundo o regimento interno da Câmara Federal, os eleitos deverão assumir o cargo em fevereiro.

A policial militar (PM) e deputada federal eleita, Kátia Sastre (PR), diz se sentir positiva perante o mandato e definiu a diplomação como um passo importante na carreira política.

"A diplomação é um passo importante para o início do meu mandato. Minha expectativa para o ano que vem é totalmente positiva. Estou estudando alguns assuntos que vou querer abordar neste primeiro ano atuando em Brasília". Kátia foi um das mais votadas na região, ganhando 260.364 votos.

O deputado federal eleito Marco Bertaiolli (PSD) informou que após as eleições, esteve nas cidades da região e do Vale do Paraíba para agradecer os votos e renovar os compromissos que assumiu durante a campanha. "Minha expectativa é muito grande, porque a diplomação é um ato que oficializa o resultado das urnas.

Precisamos trabalhar muito para voltar a crescer, gerar emprego e renda, colocar em prática tudo aquilo que foi discutido durante o período eleitoral", conta.

Para 2019, Bertaiolli diz que irá priorizar o fim da baldeação de trem em Guaianazes.

"A expectativa é de muito trabalho, tanto com o novo presidente, quanto com o governador de São Paulo. Sobre a baldeação, já conversei com o governador sobre isso, durante a campanha, para que a CPTM faça a sua parte e acabe com este absurdo. Acredito que 2019 será um ano de grandes mudanças no campo econômico e político, porque a eleição desse ano deixou muito claro que as pessoas querem mudanças, querem um País melhor".

O deputado estadual reeleito, Marcos Damasio (PR), demonstrou entusiasmo para a solenidade da diplomação e garantiu que continuará lutando para conseguir investimentos para a região. "A expectativa para a diplomação é a melhor possível, pois é uma solenidade especial que coroa todo o trabalho e esforço de muitas pessoas envolvidas na vitória obtida nas urnas. Esperamos que 2019 seja um ano para iniciarmos um período de recuperação para o nosso Estado e para o Brasil, vamos continuar lutando para conseguir investimentos para a nossa região do Alto Tietê em importantes áreas como saúde, educação, segurança e outras", conta.

O também deputado estadual reeleito Estevam Galvão (DEM) disse que a diplomação marca um momento de alegria e gratidão pelos eleitores que votaram na última eleição. Para 2019, Galvão irá priorizar a construção da segunda alça do trecho leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21); a construção da Fatec e da segunda passarela de pedestres na estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e garantir o atendimento do Hospital das Clínicas para a população de Suzano e região.

"Temos outras lutas para a cidade também, como a construção de uma nova unidade do Bom Prato; recuperação e pavimentação das estradas vicinais e da SP-43; aumento do efetivo policial e equipamentos para a Polícia Civil, Militar e Técnico Científica, entre outras ações.

Na região, é urgente a ampliação das vagas de diálise e hemodiálise, reforma e modernização das estações da CPTM de Itaquá e Mogi e a chegada definitiva do Expresso Leste. Nosso compromisso é defender sempre os interesses dos suzanenses e moradores de toda a região do Alto Tietê".

O que é a diplomação

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da junta eleitoral.