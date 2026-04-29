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Jornal Diário de Suzano - 29/04/2026
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Região

Programa de empregabilidade para pessoas com deficiência chega a mais de 80 municípios de SP

Governo amplia rede de apoio ao desenvolvimento profissional para um mercado de trabalho mais inclusivo

29 abril 2026 - 16h18Por da Reportagem Local
Governo amplia rede de apoio ao desenvolvimento profissional para um mercado de trabalho mais inclusivoGoverno amplia rede de apoio ao desenvolvimento profissional para um mercado de trabalho mais inclusivo - (Foto: Divulgação)

Atividade fundamental para a autonomia, interação social e pertencimento, o trabalho é um dos direitos fundamentais na inclusão da pessoa com deficiência. Neste 1º de maio, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) reafirma o seu compromisso com a empregabilidade inclusiva, ao ampliar e investir na consolidação de políticas públicas para possibilitar o acesso e criar oportunidades no mercado de trabalho.  

O destaque é a expansão dos Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs) para 83 municípios no estado de São Paulo, unidades que têm como objetivo promover a inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho por meio da metodologia do Emprego Apoiado. Desde o início do programa, em 2023, foram mais de 26 mil vagas abertas. Somente no ano passado, foram 6.722 oportunidades e 960 profissionais incluídos. 

O programa da SEDPcD possui equipes especializadas para apoiar a inclusão dos candidatos com deficiência, aumentar a taxa de permanência, contribuir com o desenvolvimento profissional e oferecer suporte às equipes de Recursos Humanos das empresas contratantes. O secretário Marcos da Costa enaltece a importância das mais de 13 mil instituições apoiadas até hoje, que mostraram ao mercado que a inclusão é viável e gera resultados positivos.

“É uma forma de ampliar o acesso a oportunidades de trabalho, renda e qualificação profissional, bem como promover a diversidade e a inclusão. Nos PEIs, as pessoas com deficiência fazem entrevistas de habilidades, competências e interesses profissionais, e recebem orientações de cursos gratuitos de qualificação técnica e empreendedorismo. Além dessa seleção e preparo para o mercado de trabalho, as equipes mantêm contato direto com o outro lado, as empresas empregadoras, para apresentar e incentivar a participação no programa, fazer treinamento e sensibilização das equipes e acompanhar os colaboradores contratados.”

Para proporcionar a maior inclusão, o programa oferece cursos de qualificação profissional em formatos presenciais com turmas mistas, à distância e remotos. Somado a isso, os candidatos contam com o encaminhamento para a emissão de laudo médico baseado em funcionalidades, onde passam por uma avaliação interdisciplinar que analisa as habilidades e competências de cada indivíduo, recomendando as funções e postos de trabalho mais adequados às suas aptidões reais.

Também vale pontuar a parceria existente com os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalho), que somam 270 unidades no estado, onde os candidatos podem fazer a emissão de carteiras de trabalho e habilitação do seguro desemprego, e ter acesso aos serviços nas regiões que ainda não há um Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI).

Dessa forma, os PEIs consolidam-se como um elo vital entre o talento e o mercado, oferecendo suporte especializado em todas as etapas, antes, durante e após a contratação. Ao promover uma inclusão pautada na responsabilidade e no acompanhamento contínuo, o programa não apenas conecta profissionais com deficiência a oportunidades reais, mas também transforma o ambiente corporativo, garantindo que a autonomia e o pertencimento sejam a base de uma carreira sólida e produtiva.

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