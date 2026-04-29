Programa de empregabilidade para pessoas com deficiência chega a mais de 80 municípios de SP

Atividade fundamental para a autonomia, interação social e pertencimento, o trabalho é um dos direitos fundamentais na inclusão da pessoa com deficiência. Neste 1º de maio, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) reafirma o seu compromisso com a empregabilidade inclusiva, ao ampliar e investir na consolidação de políticas públicas para possibilitar o acesso e criar oportunidades no mercado de trabalho.

O destaque é a expansão dos Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs) para 83 municípios no estado de São Paulo, unidades que têm como objetivo promover a inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho por meio da metodologia do Emprego Apoiado. Desde o início do programa, em 2023, foram mais de 26 mil vagas abertas. Somente no ano passado, foram 6.722 oportunidades e 960 profissionais incluídos.

O programa da SEDPcD possui equipes especializadas para apoiar a inclusão dos candidatos com deficiência, aumentar a taxa de permanência, contribuir com o desenvolvimento profissional e oferecer suporte às equipes de Recursos Humanos das empresas contratantes. O secretário Marcos da Costa enaltece a importância das mais de 13 mil instituições apoiadas até hoje, que mostraram ao mercado que a inclusão é viável e gera resultados positivos.

“É uma forma de ampliar o acesso a oportunidades de trabalho, renda e qualificação profissional, bem como promover a diversidade e a inclusão. Nos PEIs, as pessoas com deficiência fazem entrevistas de habilidades, competências e interesses profissionais, e recebem orientações de cursos gratuitos de qualificação técnica e empreendedorismo. Além dessa seleção e preparo para o mercado de trabalho, as equipes mantêm contato direto com o outro lado, as empresas empregadoras, para apresentar e incentivar a participação no programa, fazer treinamento e sensibilização das equipes e acompanhar os colaboradores contratados.”

Para proporcionar a maior inclusão, o programa oferece cursos de qualificação profissional em formatos presenciais com turmas mistas, à distância e remotos. Somado a isso, os candidatos contam com o encaminhamento para a emissão de laudo médico baseado em funcionalidades, onde passam por uma avaliação interdisciplinar que analisa as habilidades e competências de cada indivíduo, recomendando as funções e postos de trabalho mais adequados às suas aptidões reais.

Também vale pontuar a parceria existente com os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalho), que somam 270 unidades no estado, onde os candidatos podem fazer a emissão de carteiras de trabalho e habilitação do seguro desemprego, e ter acesso aos serviços nas regiões que ainda não há um Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI).

Dessa forma, os PEIs consolidam-se como um elo vital entre o talento e o mercado, oferecendo suporte especializado em todas as etapas, antes, durante e após a contratação. Ao promover uma inclusão pautada na responsabilidade e no acompanhamento contínuo, o programa não apenas conecta profissionais com deficiência a oportunidades reais, mas também transforma o ambiente corporativo, garantindo que a autonomia e o pertencimento sejam a base de uma carreira sólida e produtiva.