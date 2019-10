Doria estuda duplicação da Rodovia Alberto Hinoto entre Arujá e Itaquá

O deputado André do Prado (PL) aproveitou a presença do governador João Doria, na Assembleia Legislativa, para solicitar a duplicação da Rodovia Alberto Hinoto (SP-56), entre as cidades de Arujá e Itaquaquecetuba. A estrada é um importante corredor do Alto Tietê e registra uma média de fluxo diária de 30 mil veículos.

Para o deputado André do Prado, a duplicação da estrada é fundamental para garantir à população melhor mobilidade e permitirá que os moradores de Arujá tenham acesso mais facilitado a linha 12 – Safira da CPTM. “É uma obra de grande importância para a nossa cidade que vai proporcionar maior integração entre as duas cidades. Atualmente, a via está defasada com registro de congestionamentos em vários períodos do dia”, completou ele.

O parlamentar ressaltou que a duplicação da estrada é uma demanda antiga dos moradores da região. Além de permitir maior acesso entre as duas cidades, a SP-56 permite acesso as rodovias Ayrton Senna (SP-70) e a Mogi-Dutra (SP-88). “Neste percurso da SP-56, a via está totalmente urbanizada com a presença de vários condomínios e empresas, o que reflete na quantidade de veículos que passa pela estrada”, disse André do Prado.

O governador se comprometeu em avaliar esta questão apresentada pelo deputado André do Prado. O parlamentar disse que continuará a trabalhar para que este trecho da SP-56 esteja na lista de prioridades do Governo do Estado para duplicação. “Vamos batalhar para que esta obra aconteça, o que será uma grande conquista para nossa região”, finalizou.