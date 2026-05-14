Duas cidades da região estão na lista de campeãs de emprego no estado de SP em março e no trimestre

O estado de São Paulo criou 183 mil oportunidades de emprego com carteira assinada no 1º trimestre, o equivalente a 2 mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Em março, foram quase 68 mil vagas de emprego formais criadas. No acumulado de 12 meses, São Paulo teve um total de 278,5 mil oportunidades de trabalho.

Assim, o estado criou 30% do total de vagas com carteira assinada do país no 1º trimestre e em março e 23% em 12 meses. Os números consolidam São Paulo como o estado que tem maior saldo de vagas do país, além de criar 63,5% dos empregos na região Sudeste no 1º trimestre.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,46% em março, 1,25% no trimestre e 1,92% no acumulado de 12 meses.

Veja as cidades campeãs de emprego

Março

Sao Paulo: 22.988 Osasco: 6.223 Campinas: 2.392 Guarulhos: 2.191 Ribeirao Preto: 2.059 Santo Andre: 1.904 Sorocaba: 1.062 Piracicaba: 1.007 Indaiatuba: 973 Sao Bernardo do Campo: 899 Paulinia: 809 Mogi das Cruzes: 784 Santos: 780 Cajamar: 757 Sao Jose do Rio Preto: 745 Barueri: 708 Holambra: 631 Pitangueiras: 586 Morro Agudo: 557 Hortolandia: 540 Diadema: 527 Sao Carlos: 524 Embu: 499 Maua: 491 Garca: 490 Taboao da Serra: 486 Taubate: 479 Tatui: 472 Bauru: 463 Araraquara: 460 Salto: 405 Valparaiso: 400 Franca: 391 Limeira: 365 Cubatao: 363 Itaquaquecetuba: 363 Sao Caetano do Sul: 359 Caieiras: 348 Valinhos: 346 Aracatuba: 328 Fernandopolis: 311 Araras: 308 Atibaia: 291 Sao Jose dos Campos: 290 Bebedouro: 288 Ourinhos: 284 Itupeva: 278 Guaira: 260 Jaboticabal: 259 Castilho: 252

1º trimestre

Sao Paulo: 54.551 Osasco: 8.445 Bauru: 7.582 Guarulhos: 5.827 Campinas: 5.766 Ribeirao Preto: 5.135 Franca: 4.543 Sao Bernardo do Campo: 4.103 Santo Andre: 3.265 Sorocaba: 3.096 Sumare: 2.891 Sao Jose do Rio Preto: 2.629 Piracicaba: 2.101 Indaiatuba: 2.089 Limeira: 1.940 Santos: 1.774 Tatui: 1.578 Jundiai: 1.414 Sao Jose dos Campos: 1.386 Sao Carlos: 1.365 Maua: 1.201 Rio Claro: 1.181 Tremembe: 1.181 Araraquara: 1.133 Taboao da Serra: 1.132 Itaquaquecetuba: 1.117 Taubate: 1.117 Caieiras: 1.111 Guariba: 1.062 Novo Horizonte: 1.047 Cajamar: 1.026 Barueri: 1.021 Hortolandia: 991 Americana: 929 Itatiba: 924 Aruja: 892 Itupeva: 869 Valinhos: 827 Nova Odessa: 821 Aracatuba: 816 Araras: 812 Pitangueiras: 789 Cotia: 776 Marilia: 734 Jau: 733 Paulinia: 728 Iracemapolis: 717 Porto Feliz: 717 Itu: 701 Sertaozinho: 701

Acumulado de 12 meses

Sao Paulo: 106.808 Osasco: 29.045 Barueri: 12.912 Guarulhos: 10.784 Santo Andre: 6.173 Sao Bernardo do Campo: 5.991 Santos: 5.666 Sao Jose dos Campos: 5.011 Ribeirao Preto: 5.008 Bauru: 3.979 Sorocaba: 3.647 Tatui: 3.435 Campinas: 3.388 Sao Jose do Rio Preto: 2.852 Sumare: 2.758 Cajamar: 2.567 Taubate: 2.543 Sao Caetano do Sul: 2.450 Jundiai: 2.431 Sao Carlos: 2.206 Maua: 1.898 Atibaia: 1.873 Franco da Rocha: 1.863 Presidente Prudente: 1.817 Itaquaquecetuba: 1.638 Botucatu: 1.595 Indaiatuba: 1.554 Mogi das Cruzes: 1.515 Cabreuva: 1.423 Embu: 1.402 Aracatuba: 1.401 Araras: 1.366 Cosmopolis: 1.346 Caieiras: 1.321 Franca: 1.255 Iracemapolis: 1.249 Aruja: 1.194 Sao Roque: 1.113 Monte Mor: 1.112 Espirito Santo do Pinhal: 1.073 Marilia: 1.019 Ibiuna: 976 Penapolis: 976 Lencois Paulista: 959 Itu: 958 Porto Feliz: 931 Salto: 919 Mirassol: 911 Paraguacu Paulista: 909 Cotia: 891

São Paulo – vagas criadas

Março: 67.876

Trimestre: 183.054

Últimos 12 meses: 278.537

Brasil – vagas criadas

Março: 228.208

Trimestre: 613.373

Últimos 12 meses: 1.211.455

Sudeste – vagas criadas

Março: 138.027

Trimestre: 288.598

Últimos 12 meses: 478.727

Salário médio

Em março, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.646,63, seguido por Santa Catarina (R$ 2.412,89), Distrito Federal (R$ 2.404,07) e Rio de Janeiro (R$ 2.323,62).

O salário de admissão de São Paulo é 12,6% maior que do Brasil (R$ 2.350,83). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.495,06).

Setores com mais contratações

O setor de serviços foi o que mais criou vagas em março – total de 49.475. Dentro do setor se destacam informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (19.131), transporte, armazenagem e correio (14.638) e administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (10.262).

Indústria geral vem em seguida, com 8.197, com destaque para indústria da transformação (7.374). Construção (9.595) e comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (4.756) completam os setores que criaram vagas.