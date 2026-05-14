Duas cidades da região estão na lista de campeãs de emprego no estado de SP em março e no trimestre

O estado de São Paulo criou 183 mil oportunidades de emprego com carteira assinada no 1º trimestre, o equivalente a 2 mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Em março, foram quase 68 mil vagas de emprego formais criadas. No acumulado de 12 meses, São Paulo teve um total de 278,5 mil oportunidades de trabalho.
Assim, o estado criou 30% do total de vagas com carteira assinada do país no 1º trimestre e em março e 23% em 12 meses. Os números consolidam São Paulo como o estado que tem maior saldo de vagas do país, além de criar 63,5% dos empregos na região Sudeste no 1º trimestre.
Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,46% em março, 1,25% no trimestre e 1,92% no acumulado de 12 meses.
Veja as cidades campeãs de emprego
Março
- Sao Paulo: 22.988
- Osasco: 6.223
- Campinas: 2.392
- Guarulhos: 2.191
- Ribeirao Preto: 2.059
- Santo Andre: 1.904
- Sorocaba: 1.062
- Piracicaba: 1.007
- Indaiatuba: 973
- Sao Bernardo do Campo: 899
- Paulinia: 809
- Mogi das Cruzes: 784
- Santos: 780
- Cajamar: 757
- Sao Jose do Rio Preto: 745
- Barueri: 708
- Holambra: 631
- Pitangueiras: 586
- Morro Agudo: 557
- Hortolandia: 540
- Diadema: 527
- Sao Carlos: 524
- Embu: 499
- Maua: 491
- Garca: 490
- Taboao da Serra: 486
- Taubate: 479
- Tatui: 472
- Bauru: 463
- Araraquara: 460
- Salto: 405
- Valparaiso: 400
- Franca: 391
- Limeira: 365
- Cubatao: 363
- Itaquaquecetuba: 363
- Sao Caetano do Sul: 359
- Caieiras: 348
- Valinhos: 346
- Aracatuba: 328
- Fernandopolis: 311
- Araras: 308
- Atibaia: 291
- Sao Jose dos Campos: 290
- Bebedouro: 288
- Ourinhos: 284
- Itupeva: 278
- Guaira: 260
- Jaboticabal: 259
- Castilho: 252
1º trimestre
- Sao Paulo: 54.551
- Osasco: 8.445
- Bauru: 7.582
- Guarulhos: 5.827
- Campinas: 5.766
- Ribeirao Preto: 5.135
- Franca: 4.543
- Sao Bernardo do Campo: 4.103
- Santo Andre: 3.265
- Sorocaba: 3.096
- Sumare: 2.891
- Sao Jose do Rio Preto: 2.629
- Piracicaba: 2.101
- Indaiatuba: 2.089
- Limeira: 1.940
- Santos: 1.774
- Tatui: 1.578
- Jundiai: 1.414
- Sao Jose dos Campos: 1.386
- Sao Carlos: 1.365
- Maua: 1.201
- Rio Claro: 1.181
- Tremembe: 1.181
- Araraquara: 1.133
- Taboao da Serra: 1.132
- Itaquaquecetuba: 1.117
- Taubate: 1.117
- Caieiras: 1.111
- Guariba: 1.062
- Novo Horizonte: 1.047
- Cajamar: 1.026
- Barueri: 1.021
- Hortolandia: 991
- Americana: 929
- Itatiba: 924
- Aruja: 892
- Itupeva: 869
- Valinhos: 827
- Nova Odessa: 821
- Aracatuba: 816
- Araras: 812
- Pitangueiras: 789
- Cotia: 776
- Marilia: 734
- Jau: 733
- Paulinia: 728
- Iracemapolis: 717
- Porto Feliz: 717
- Itu: 701
- Sertaozinho: 701
Acumulado de 12 meses
- Sao Paulo: 106.808
- Osasco: 29.045
- Barueri: 12.912
- Guarulhos: 10.784
- Santo Andre: 6.173
- Sao Bernardo do Campo: 5.991
- Santos: 5.666
- Sao Jose dos Campos: 5.011
- Ribeirao Preto: 5.008
- Bauru: 3.979
- Sorocaba: 3.647
- Tatui: 3.435
- Campinas: 3.388
- Sao Jose do Rio Preto: 2.852
- Sumare: 2.758
- Cajamar: 2.567
- Taubate: 2.543
- Sao Caetano do Sul: 2.450
- Jundiai: 2.431
- Sao Carlos: 2.206
- Maua: 1.898
- Atibaia: 1.873
- Franco da Rocha: 1.863
- Presidente Prudente: 1.817
- Itaquaquecetuba: 1.638
- Botucatu: 1.595
- Indaiatuba: 1.554
- Mogi das Cruzes: 1.515
- Cabreuva: 1.423
- Embu: 1.402
- Aracatuba: 1.401
- Araras: 1.366
- Cosmopolis: 1.346
- Caieiras: 1.321
- Franca: 1.255
- Iracemapolis: 1.249
- Aruja: 1.194
- Sao Roque: 1.113
- Monte Mor: 1.112
- Espirito Santo do Pinhal: 1.073
- Marilia: 1.019
- Ibiuna: 976
- Penapolis: 976
- Lencois Paulista: 959
- Itu: 958
- Porto Feliz: 931
- Salto: 919
- Mirassol: 911
- Paraguacu Paulista: 909
- Cotia: 891
São Paulo – vagas criadas
Março: 67.876
Trimestre: 183.054
Últimos 12 meses: 278.537
Brasil – vagas criadas
Março: 228.208
Trimestre: 613.373
Últimos 12 meses: 1.211.455
Sudeste – vagas criadas
Março: 138.027
Trimestre: 288.598
Últimos 12 meses: 478.727
Salário médio
Em março, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.646,63, seguido por Santa Catarina (R$ 2.412,89), Distrito Federal (R$ 2.404,07) e Rio de Janeiro (R$ 2.323,62).
O salário de admissão de São Paulo é 12,6% maior que do Brasil (R$ 2.350,83). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.495,06).
Setores com mais contratações
O setor de serviços foi o que mais criou vagas em março – total de 49.475. Dentro do setor se destacam informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (19.131), transporte, armazenagem e correio (14.638) e administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (10.262).
Indústria geral vem em seguida, com 8.197, com destaque para indústria da transformação (7.374). Construção (9.595) e comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (4.756) completam os setores que criaram vagas.