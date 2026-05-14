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Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
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Região

Duas cidades da região estão na lista de campeãs de emprego no estado de SP em março e no trimestre

Mogi e Itaquaquecetuba estão na lista; Estado criou 30% do total de vagas com carteira assinada do país no 1º trimestre e em março

14 maio 2026 - 15h12Por Agência SP
Em março, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.646,63Em março, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.646,63 - (Foto: Divulgação/Agência SP)

O estado de São Paulo criou 183 mil oportunidades de emprego com carteira assinada no 1º trimestre, o equivalente a 2 mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Em março, foram quase 68 mil vagas de emprego formais criadas. No acumulado de 12 meses, São Paulo teve um total de 278,5 mil oportunidades de trabalho.

Assim, o estado criou 30% do total de vagas com carteira assinada do país no 1º trimestre e em março e 23% em 12 meses. Os números consolidam São Paulo como o estado que tem maior saldo de vagas do país, além de criar 63,5% dos empregos na região Sudeste no 1º trimestre.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,46% em março, 1,25% no trimestre e 1,92% no acumulado de 12 meses.

Veja as cidades campeãs de emprego

Março

  1. Sao Paulo: 22.988
  2. Osasco: 6.223
  3. Campinas: 2.392
  4. Guarulhos: 2.191
  5. Ribeirao Preto: 2.059
  6. Santo Andre: 1.904
  7. Sorocaba: 1.062
  8. Piracicaba: 1.007
  9. Indaiatuba: 973
  10. Sao Bernardo do Campo: 899
  11. Paulinia: 809
  12. Mogi das Cruzes: 784
  13. Santos: 780
  14. Cajamar: 757
  15. Sao Jose do Rio Preto: 745
  16. Barueri: 708
  17. Holambra: 631
  18. Pitangueiras: 586
  19. Morro Agudo: 557
  20. Hortolandia: 540
  21. Diadema: 527
  22. Sao Carlos: 524
  23. Embu: 499
  24. Maua: 491
  25. Garca: 490
  26. Taboao da Serra: 486
  27. Taubate: 479
  28. Tatui: 472
  29. Bauru: 463
  30. Araraquara: 460
  31. Salto: 405
  32. Valparaiso: 400
  33. Franca: 391
  34. Limeira: 365
  35. Cubatao: 363
  36. Itaquaquecetuba: 363
  37. Sao Caetano do Sul: 359
  38. Caieiras: 348
  39. Valinhos: 346
  40. Aracatuba: 328
  41. Fernandopolis: 311
  42. Araras: 308
  43. Atibaia: 291
  44. Sao Jose dos Campos: 290
  45. Bebedouro: 288
  46. Ourinhos: 284
  47. Itupeva: 278
  48. Guaira: 260
  49. Jaboticabal: 259
  50. Castilho: 252

1º trimestre

  1. Sao Paulo: 54.551
  2. Osasco: 8.445
  3. Bauru: 7.582
  4. Guarulhos: 5.827
  5. Campinas: 5.766
  6. Ribeirao Preto: 5.135
  7. Franca: 4.543
  8. Sao Bernardo do Campo: 4.103
  9. Santo Andre: 3.265
  10. Sorocaba: 3.096
  11. Sumare: 2.891
  12. Sao Jose do Rio Preto: 2.629
  13. Piracicaba: 2.101
  14. Indaiatuba: 2.089
  15. Limeira: 1.940
  16. Santos: 1.774
  17. Tatui: 1.578
  18. Jundiai: 1.414
  19. Sao Jose dos Campos: 1.386
  20. Sao Carlos: 1.365
  21. Maua: 1.201
  22. Rio Claro: 1.181
  23. Tremembe: 1.181
  24. Araraquara: 1.133
  25. Taboao da Serra: 1.132
  26. Itaquaquecetuba: 1.117
  27. Taubate: 1.117
  28. Caieiras: 1.111
  29. Guariba: 1.062
  30. Novo Horizonte: 1.047
  31. Cajamar: 1.026
  32. Barueri: 1.021
  33. Hortolandia: 991
  34. Americana: 929
  35. Itatiba: 924
  36. Aruja: 892
  37. Itupeva: 869
  38. Valinhos: 827
  39. Nova Odessa: 821
  40. Aracatuba: 816
  41. Araras: 812
  42. Pitangueiras: 789
  43. Cotia: 776
  44. Marilia: 734
  45. Jau: 733
  46. Paulinia: 728
  47. Iracemapolis: 717
  48. Porto Feliz: 717
  49. Itu: 701
  50. Sertaozinho: 701

Acumulado de 12 meses

  1. Sao Paulo: 106.808
  2. Osasco: 29.045
  3. Barueri: 12.912
  4. Guarulhos: 10.784
  5. Santo Andre: 6.173
  6. Sao Bernardo do Campo: 5.991
  7. Santos: 5.666
  8. Sao Jose dos Campos: 5.011
  9. Ribeirao Preto: 5.008
  10. Bauru: 3.979
  11. Sorocaba: 3.647
  12. Tatui: 3.435
  13. Campinas: 3.388
  14. Sao Jose do Rio Preto: 2.852
  15. Sumare: 2.758
  16. Cajamar: 2.567
  17. Taubate: 2.543
  18. Sao Caetano do Sul: 2.450
  19. Jundiai: 2.431
  20. Sao Carlos: 2.206
  21. Maua: 1.898
  22. Atibaia: 1.873
  23. Franco da Rocha: 1.863
  24. Presidente Prudente: 1.817
  25. Itaquaquecetuba: 1.638
  26. Botucatu: 1.595
  27. Indaiatuba: 1.554
  28. Mogi das Cruzes: 1.515
  29. Cabreuva: 1.423
  30. Embu: 1.402
  31. Aracatuba: 1.401
  32. Araras: 1.366
  33. Cosmopolis: 1.346
  34. Caieiras: 1.321
  35. Franca: 1.255
  36. Iracemapolis: 1.249
  37. Aruja: 1.194
  38. Sao Roque: 1.113
  39. Monte Mor: 1.112
  40. Espirito Santo do Pinhal: 1.073
  41. Marilia: 1.019
  42. Ibiuna: 976
  43. Penapolis: 976
  44. Lencois Paulista: 959
  45. Itu: 958
  46. Porto Feliz: 931
  47. Salto: 919
  48. Mirassol: 911
  49. Paraguacu Paulista: 909
  50. Cotia: 891

São Paulo – vagas criadas

Março: 67.876
Trimestre: 183.054
Últimos 12 meses: 278.537

Brasil – vagas criadas

Março: 228.208
Trimestre: 613.373
Últimos 12 meses: 1.211.455

Sudeste – vagas criadas

Março: 138.027
Trimestre: 288.598
Últimos 12 meses: 478.727

Salário médio

Em março, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.646,63, seguido por Santa Catarina (R$ 2.412,89), Distrito Federal (R$ 2.404,07) e Rio de Janeiro (R$ 2.323,62).

O salário de admissão de São Paulo é 12,6% maior que do Brasil (R$ 2.350,83). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.495,06).

Setores com mais contratações

O setor de serviços foi o que mais criou vagas em março – total de 49.475. Dentro do setor se destacam informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (19.131), transporte, armazenagem e correio (14.638) e administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (10.262).

Indústria geral vem em seguida, com 8.197, com destaque para indústria da transformação (7.374). Construção (9.595) e comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (4.756) completam os setores que criaram vagas.

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