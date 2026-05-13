Vereadora Malu Fernandes articula verba federal para diagnóstico e tratamento da endometriose

A vereadora Malu Fernandes (PL) articulou, junto à deputada federal Rosana Valle (PL), a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 148 mil para a área da saúde em Mogi das Cruzes. O recurso será voltado ao fortalecimento do diagnóstico e do tratamento da endometriose na rede municipal.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao atendimento especializado e responde a uma demanda crescente de mulheres que convivem diariamente com dores intensas e dificuldades para conseguir diagnóstico e tratamento adequados.

A endometriose é uma doença que afeta milhares de mulheres e tem a dor como uma de suas principais marcas. No Brasil, a condição atinge cerca de 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Em muitos casos, os sintomas são ignorados ou tratados como algo “normal”, fazendo com que muitas mulheres passem anos convivendo com sofrimento físico, limitações na rotina e impactos emocionais sem o acompanhamento necessário.

“Estamos falando de mulheres que convivem diariamente com dor, limitações e dificuldade para conseguir atendimento adequado. Muitas vezes, o diagnóstico demora anos. Fortalecer o acesso ao tratamento é garantir dignidade, cuidado e qualidade de vida para essas mulheres”, destaca a vereadora Malu Fernandes.

Como parte do processo, um ofício está sendo protocolado em Brasília com as indicações técnicas para a destinação do recurso, detalhando a finalidade da emenda e sua aplicação na atenção especializada do município.

A operacionalização do investimento dependerá da definição, por parte da Prefeitura de Mogi das Cruzes, das unidades de saúde com capacidade para realizar os atendimentos especializados. A partir disso, será estruturado um plano de trabalho alinhado às necessidades do município e da rede pública de saúde.

A ação integra um pacote de emendas impositivas voltadas ao fortalecimento da atenção especializada, com foco na ampliação do acesso aos serviços de saúde.

De acordo com a assessoria da deputada Rosana Valle, a liberação do recurso deve ocorrer nos próximos meses, reforçando o compromisso com políticas públicas voltadas à saúde da mulher e ao enfrentamento de doenças que ainda encontram barreiras no acesso ao cuidado.

A atuação da vereadora Malu Fernandes reforça a importância da articulação institucional para viabilizar investimentos estratégicos no município, especialmente em áreas de alta demanda, como a saúde da mulher.