Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 13 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Gripe mata 3 pessoas e deixa 11 na UTI no Alto Tietê em 2026

São 46 casos registrados em sete cidades da região, segundo levantamento regional do Alto Tietê

13 maio 2026 - 05h00Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
imunização contra a influenza se torna ainda mais necessária, segundo pesquisadores imunização contra a influenza se torna ainda mais necessária, segundo pesquisadores - (Foto: Divulgação)

O Alto Tietê soma 3 mortes e 11 internações na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pelo vírus Influenza, causador da gripe, entre janeiro e abril deste ano. Segundo dados do painel de monitoramento da Secretaria da Saúde de São Paulo, sete das dez cidades registram mortes pela doença.

Até a tarde desta segunda-feira (11), foram confirmados 46 casos da gripe em sete municípios da região.
Mogi lidera nos números, foram três óbitos, sete internações na UTI e 18 casos; em seguida está Itaquaquecetuba, com uma internação e sete casos; Poá têm seis casos; Suzano e Arujá registram cinco casos e uma internação na UTI cada; em Ferraz de Vasconcelos são três casos; e Santa Isabel marca uma internação da UTI e dois casos.

Vacinação

Para os pesquisadores, diante desse quadro, a imunização contra a influenza se torna ainda mais necessária. A ação, que é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados e municípios, continua até 30 de maio e a população pode procurar a imunização gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

"É fundamental que pessoas dos grupos prioritários como idosos, crianças, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde e da educação estejam em dia com a vacina contra a influenza", afirmou a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portella.

Ela chama atenção ainda para a importância das gestantes a partir da 28ª semana se vacinarem contra o vírus sincicial respiratório, para garantir proteção aos bebês desde o nascimento.

A pesquisadora recomendou também que as pessoas usem máscaras em locais fechados e com maior aglomeração, principalmente, as que integram os grupos de risco. Tatiana Portella ressaltou, ainda, a importância de manter a higiene, como lavar sempre as mãos. "Em caso de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é manter o isolamento. Se isso não for possível, a orientação é sair de casa usando uma máscara de boa qualidade, como PFF2 ou N95", sugeriu.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governo de SP amplia entrega de medicamento em casa para pacientes de Mogi
Região

Governo de SP amplia entrega de medicamento em casa para pacientes de Mogi

Cultura e Turismo de Ferraz realizam aula de crochê na Estação Cidadania e Cultura
Região

Cultura e Turismo de Ferraz realizam aula de crochê na Estação Cidadania e Cultura

Arujá se prepara para o III Círio de Nazaré com show do Rosa de Saron e grande manifestação de fé
Região

Arujá se prepara para o III Círio de Nazaré com show do Rosa de Saron e grande manifestação de fé

Maio Amarelo tem início em Ferraz com ações de conscientização no trânsito
Região

Maio Amarelo tem início em Ferraz com ações de conscientização no trânsito

Poá conquista creche de R$ 4 milhões, notebooks para rede municipal e ampliação de escolas estaduais
Região

Poá conquista creche de R$ 4 milhões, notebooks para rede municipal e ampliação de escolas estaduais

Walmir Pinto e artistas de Suzano lançam novo EP do projeto 'Samba para os Bambas' no dia 15 de maio
Cultura

Walmir Pinto e artistas de Suzano lançam novo EP do projeto 'Samba para os Bambas' no dia 15 de maio