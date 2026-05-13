Gripe mata 3 pessoas e deixa 11 na UTI no Alto Tietê em 2026

O Alto Tietê soma 3 mortes e 11 internações na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pelo vírus Influenza, causador da gripe, entre janeiro e abril deste ano. Segundo dados do painel de monitoramento da Secretaria da Saúde de São Paulo, sete das dez cidades registram mortes pela doença.

Até a tarde desta segunda-feira (11), foram confirmados 46 casos da gripe em sete municípios da região.

Mogi lidera nos números, foram três óbitos, sete internações na UTI e 18 casos; em seguida está Itaquaquecetuba, com uma internação e sete casos; Poá têm seis casos; Suzano e Arujá registram cinco casos e uma internação na UTI cada; em Ferraz de Vasconcelos são três casos; e Santa Isabel marca uma internação da UTI e dois casos.

Vacinação

Para os pesquisadores, diante desse quadro, a imunização contra a influenza se torna ainda mais necessária. A ação, que é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados e municípios, continua até 30 de maio e a população pode procurar a imunização gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

"É fundamental que pessoas dos grupos prioritários como idosos, crianças, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde e da educação estejam em dia com a vacina contra a influenza", afirmou a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portella.

Ela chama atenção ainda para a importância das gestantes a partir da 28ª semana se vacinarem contra o vírus sincicial respiratório, para garantir proteção aos bebês desde o nascimento.

A pesquisadora recomendou também que as pessoas usem máscaras em locais fechados e com maior aglomeração, principalmente, as que integram os grupos de risco. Tatiana Portella ressaltou, ainda, a importância de manter a higiene, como lavar sempre as mãos. "Em caso de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é manter o isolamento. Se isso não for possível, a orientação é sair de casa usando uma máscara de boa qualidade, como PFF2 ou N95", sugeriu.