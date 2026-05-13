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Jornal Diário de Suzano - 13/05/2026
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Região

Obras na Rua Luiz Pereira da Silva alteram trânsito no Jardim das Flores

Intervenções incluem canalização, melhorias viárias e implantação de nova praça; serviços devem durar cerca de cinco meses

13 maio 2026 - 16h50Por De Ferraz
Obras na Rua Luiz Pereira da Silva alteram trânsito no Jardim das FloresObras na Rua Luiz Pereira da Silva alteram trânsito no Jardim das Flores - (Foto: Vinicius Cavalcante / Secom FV)

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos informa que a Rua Luiz Pereira da Silva, no Jardim das Flores, está passando por obras de infraestrutura que irão impactar o tráfego na região pelos próximos meses. As intervenções tiveram início no último dia 4 de maio e possuem prazo estimado de execução de aproximadamente cinco meses.

Os serviços são realizados pela Secretaria Municipal de Obras e contemplam canalização, travessia em aduelas no córrego, construção de muro de ala e implantação de uma nova praça. As melhorias têm como objetivo ampliar a segurança viária, otimizar o escoamento das águas e promover a requalificação urbana do entorno.

Durante a execução das obras, a via terá interdição parcial até a conclusão de um desvio destinado à circulação de veículos de pequeno e médio porte. Após a implantação dessa rota alternativa, a Rua Luiz Pereira da Silva será totalmente interditada para continuidade dos trabalhos.

Com a alteração no fluxo viário, o trânsito da região será reorganizado e os ônibus que atendem o bairro circularão até as proximidades da obra, realizando retorno no local. As empresas responsáveis pelo transporte coletivo irão orientar os passageiros sobre as mudanças temporárias nos itinerários.

A empresa executora também deverá comunicar previamente os moradores sobre cada etapa da intervenção, com antecedência mínima de 72 horas, por meio de faixas, avisos e demais canais informativos. Além disso, ficará responsável pela implantação de toda a sinalização necessária, incluindo o sistema “siga e pare”, para garantir a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores da obra.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, apesar dos transtornos temporários, as intervenções representam um importante avanço para a infraestrutura do bairro. “Sabemos que obras desse porte causam impactos momentâneos no trânsito e na rotina da população, mas são investimentos necessários para melhorar a mobilidade, a drenagem e a segurança da região. Pedimos a compreensão e a colaboração dos moradores e motoristas durante este período”, destacou.

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