Secretário propõe criação de órgão para mudanças climáticas em Ferraz

O secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos, Claudio Roberto Squizato, fez proposta à prefeita Priscila Gambale para implementar uma secretaria voltada exclusivamente a questão de mudanças climáticas. Durante o programa DS Entrevista, realizado nesta quarta-feira (15), o secretário afirmou que fez a sugestão, formalmente, durante a transição do primeiro para o segundo mandato da atual gestão de Ferraz.

Para ele, esse departamento ou secretaria é importante devido aos impactos visíveis da ação humana na natureza. “Antes o principal era plantar, era um orgulho. Todos sabiam da importância de se ter mais árvores, porque quanto mais plantas, melhor é o ar e maior é a proteção para os nossos fluxos naturais de água”, disse.

Squizato afirmou que a prefeita ainda está estudando a proposta. “O problema em Ferraz nesse sentido de ser um pouco mais demorado para as coisas acontecerem, principalmente na parte estrutural das pastas, é a questão financeira. É um cobertor curto, tem que ter orçamento”.

O secretário defende que a aplicação dessa proposta ocorra em um curto espaço de tempo, e ressalta ainda que todas as cidades deviam ter uma estrutura específica para esse fim. “É necessário discutir esse assunto diariamente aqui no Alto Tietê. Temos que ter uma secretaria para ampliar e executar de fato o leque de plantações e de compensações ambientais”, concluiu.

Durante o DS Entrevista, Squizato também destacou sobre a criação de um Hospital Veterinário Regional, uma vez que o custo de manutenção de um hospital completo é muito alto para um único município, como São Paulo, que gasta mais de R$ 1 milhão por mês em uma única unidade. Outro assunto foi a arborização urbana e o projeto “Ferraz Mais Verde”, cuja ideia é converter as mudas de compensação ambiental devidas por empresas em reformas de praças, onde a empresa assume a manutenção do espaço por um ou dois anos.

Já sobre os desafios da Secretaria de Meio Ambiente, o secretário enfatizou a descentralização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a educação ambiental e o combate ao descarte irregular.