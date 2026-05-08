EDP assina renovação da sua concessão de Distribuição em São Paulo e investirá R$ 5 bilhões até 2030

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, assinou hoje a renovação por mais 30 anos do contrato da concessão de Distribuição de Energia para os 28 municípios em que atua no estado de São Paulo. A definição segue o novo modelo de avaliação criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME)

A assinatura aconteceu em uma cerimônia realizada em Brasília (DF), e contou com a presença do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do CEO da EDP na América do Sul, João Brito Martins, entre outras lideranças da concessionária e autoridades. Com a renovação assinada hoje, a EDP segue responsável pela distribuição de energia nas regiões de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte paulista, até 2058.

“Este importante marco que celebramos hoje materializa o nosso compromisso com o Brasil, que começou há 30 anos atrás e que agora se renova por mais 30 anos. Agradeço a confiança da presidência do Brasil, do Ministério de Minas e Energia, da Aneel e dos nossos clientes no trabalho consistente da EDP. É o reconhecimento de uma trajetória de superação de desafios: alcançamos a universalização do serviço e conquistamos índices recordes de qualidade, tornando a nossa rede mais digital e robusta”, afirmou João Brito Martins, CEO da EDP na América do Sul.

“Conquistar esta renovação no ano em que celebramos 50 anos de vida enquanto empresa e 30 anos de presença no Brasil, marca o início de um novo capítulo da nossa história de sucesso, neste que foi o primeiro país de internacionalização. Este feito reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento do estado de São Paulo e do Brasil e é, acima de tudo, um reconhecimento à dedicação da nossa equipe. Tenho imenso orgulho do que a nossa equipe construiu até aqui. Ao anteciparmos a renovação em dois anos, garantimos a estabilidade necessária para continuarmos modernizando o sistema e entregando excelência. Estamos prontos para mais 30 anos de dedicação, compromisso, inovação e parceria com os 28 municípios onde atuamos,” concluiu João Brito Martins, CEO da EDP na América do Sul.

Atuação da EDP em São Paulo

A EDP atende 2,2 milhões de clientes residenciais, rurais e industriais no estado de São Paulo. Com o compromisso da qualidade de serviço e expansão da infraestrutura, a companhia está investindo R$ 5 bilhões de 2025 a 2030 em sua área de concessão, um crescimento de cerca de 30% na comparação com os investimentos realizados entre 2019 e 2024. O aumento do investimento será direcionado para aperfeiçoar os processos de atendimento ao cliente, infraestrutura energética, digitalização e automação do sistema, bem como para reforçar a resiliência das redes de distribuição de energia, fundamental no contexto das alterações climáticas.

Impacto social e transição energética justa

A energia da EDP também está inserida em sua atuação de impacto social. A companhia tem o compromisso de gerar impacto social positivo nas comunidades das regiões onde atua, por meio de projetos alinhados às necessidades específicas de cada uma delas e sempre conectados à estratégia global da EDP. São ações que impulsionam a educação e a transição energética, contribuindo continuamente para o desenvolvimento social e gerando benefícios reais à população.

Apenas nos últimos 5 anos, ou seja, desde 2021, foram mais de R$ 28 milhões investidos em 102 projetos sociais na área de concessão da EDP SP, beneficiando mais de 500 mil pessoas. Um exemplo é o programa Comunidade IN, que faz parte da estratégia da companhia para liderar uma transição energética justa e visa contribuir para o desenvolvimento regional por meios de diferentes iniciativas que podem ter como foco educação, profissionalização, geração de renda, moradia digna, acesso à cultura e lazer, consumo consciente, energia de qualidade, acesso à energia, inclusão digital e conscientização sobre resíduos.

Nos últimos anos, a Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, foi beneficiada com diversas iniciativas do programa, entre elas a Micro Usina Solar Social. Por meio do projeto, realizado em parceria com a Gerando Falcões, 154 famílias da Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos (SP), têm recebido na conta de luz o crédito pela energia gerada na Microusina Solar Social, da EDP, em Roseira (SP). Entre março de 2024 e agosto de 2025, a economia gerada para a comunidade na conta de energia somou mais de R$ 110 mil.

Em 2025, a EDP chegou com suas ações sociais à comunidade de Miguel Badra, em Suzano (SP). Em parceria com a ONG Moradigna, a empresa concluiu a reforma de 30 residências com investimento de cerca de R$ 345 mil. As reformas já forma entregues e priorizaram o reforço da infraestrutura elétrica, resultando em instalações mais seguras e eficientes, que protegem as famílias contra riscos como curtos-circuitos e sobrecargas, ao mesmo tempo em que promovem economia no consumo de energia e condições de moradia mais dignas.

A segurança é o valor mais importante para a EDP e, por meio de ações educacionais, estamos presentes nas comunidades para realizar ações que contribuam ativamente para minimizar riscos e ampliar o conhecimento sobre o comportamento seguro com energia elétrica.

Outro destaque é a atuação da EDP por meio da sua Chamada Pública do Programa de Eficiência Energética, que existe há 25 anos e beneficia instituições sociais, órgãos públicos e o setor privado de sua área de concessão com projetos que visam a redução do consumo de energia e do impacto ao meio ambiente. Os projetos financiados neste período proporcionaram uma economia anual de 185 GWh, o equivalente ao consumo de energia elétrica da cidade de Suzano, com aproximadamente 320 mil habitantes. Além disso, contribuíram com a redução de 8,5 milhões de TCO2e (tonelada de dióxido de carbono equivalente). Ao todo foram mais de R$ 350 milhões investidos, beneficiando diretamente cerca de um milhão de pessoas. Dentre os destaques de atuação estão a instalação de placas de geração solar em unidades de saúde, escolas públicas, substituição de lâmpadas de maior consumo por LED em vias públicas, eficientização de instalações e equipamentos elétricos em indústrias e prédios de órgãos públicos.