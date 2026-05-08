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Jornal Diário de Suzano - 08/05/2026
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Região

Procon de Ferraz orienta consumidores para compras do Dia das Mães

ação tem como objetivo conscientizar a população sobre direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor

08 maio 2026 - 18h59Por De Ferraz
Procon de Ferraz Intensificou as orientações aos consumidores sobre cuidados importantes durante as comprasProcon de Ferraz Intensificou as orientações aos consumidores sobre cuidados importantes durante as compras - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

Com a aproximação do Dia das Mães, o Procon de Ferraz de Vasconcelos intensificou as orientações aos consumidores sobre cuidados importantes durante as compras. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e evitar transtornos comuns neste período de grande movimentação no comércio.

Entre as principais orientações estão a atenção às promoções, a importância de exigir nota fiscal, verificar as condições de troca, garantir informações claras sobre os produtos e redobrar os cuidados em compras online para evitar golpes.

O Procon também alerta os consumidores para evitarem compras por impulso e pesquisarem preços antes de finalizar qualquer aquisição. Em casos de produtos com defeito, o fornecedor possui prazo legal para solucionar o problema, conforme previsto na legislação.

De acordo com o diretor do Procon de Ferraz, a ação busca fortalecer a relação de confiança entre consumidores e comerciantes. “Nosso objetivo é orientar a população para que faça compras com segurança e consciência, evitando problemas futuros. Informação é uma das principais ferramentas de proteção ao consumidor”, destacou o diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida. 

O órgão também reforça que compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como internet, telefone ou catálogo, possuem direito de arrependimento no prazo de até sete dias após o recebimento do produto.
Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, os consumidores podem procurar o Procon de Ferraz, localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco.

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