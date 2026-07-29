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Jornal Diário de Suzano - 29/07/2026
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Região

Educação chega a 504 estagiários no Alto Tietê

Bolsas mensais variam de R$ 437,99 a R$ 883,66; 708 oportunidades estão em processo de seleção esta semana em todo o estado

29 julho 2026 - 16h18Por de São Paulo
Educação chega a 504 estagiários no Alto TietêEducação chega a 504 estagiários no Alto Tietê - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

O programa de estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) alcançou 17,7 mil estagiários contratados desde o início da seleção, voltada a estudantes da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Técnico, no ano passado. No Alto Tietê, 504 alunos já foram selecionados para o estágio. Nesta semana, 708 vagas estão abertas e em processo de seleção em todo o estado, e 15 delas estão na região. As inscrições permanecem abertas.

Para os estagiários da rede estadual, os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, de acordo com o curso e o tempo de trabalho semanal (confira lista detalhada abaixo)

O estágio tem duração de seis meses, com carga horária de cerca de quatro horas diárias, permitindo a conciliação com os estudos. Neste período, a bolsa é paga pela Secretaria da Educação e o vale transporte, quando necessário, pela empresa parceira. Após o período de seis meses, a empresa pode estender o estágio ou efetivar o estudante. O edital do programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio) foi publicado na última semana no Diário Oficial do Estado e pode ser conferido neste link.

Confira o passo a passo para se inscrever no programa de estágio:

  • Acesse https://www.beem.sp.gov.br/; 
  • Clique em “Sou estudante e quero saber mais”;
  • Clique em “Inscreva-se”;
  • Se ainda não tiver cadastro, clique em “Vamos lá”;
  • Preencha suas informações pessoais no formulário: CPF, data de nascimento e RA;
  • Cadastre os dados pessoais, onde colocará e-mail, celular, CEP, e outros;
  • Após o cadastro, serão gerados os dados de acesso ao portal;
  • O acesso pode ser feito pelo CPF ou pelo código gerado e enviado por e-mail junto à senha criada;
  • Após o login, navegue pela vitrine de vagas e busque vagas de acordo com o seu curso.

Estudantes menores de idade também podem se cadastrar no portal do do programa de bolsas de estágio. A diferença é que o processo deve ser preenchido com os dados dos pais ou responsáveis.

O que precisa para se inscrever:

  • ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;
  • estar matriculado na 2ª ou 3ª série Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;
  • ter uma frequência escolar igual ou superior a 80% no período anterior à seleção;
  • ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado.

Confira, abaixo, os cursos, jornadas e valor da bolsa-estágio mensal

  • ADMINISTRAÇÃO - 20H - R$ 729,98
  • AGRONEGÓCIO - 20H - R$ 729,98
  • ALIMENTOS - 12H - R$ 437,99
  • AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - 12H - R$ 437,99
  • BIOTECNOLOGIA - 12H - R$ 437,99
  • CELULOSE E PAPEL - 12H - R$ 437,99
  • CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO - 12H - R$ 437,99
  • CIÊNCIA DE DADOS - 20H - R$ 883,66
  • COMPUTAÇÃO GRÁFICA - 12H - R$ 530,20
  • DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 12H (SENAI) 20H (DEMAIS OFERTAS) - R$ 530,20 (SENAI) 883,66 (DEMAIS OFERTAS)
  • DESIGN DE INTERIORES - 12H - R$ 437,99
  • DESIGN GRÁFICO - 12H - R$ 437,99
  • EDIFICAÇÕES - 12H - R$ 437,99
  • ELETROELETRÔNICA - 12H - R$ 437,99
  • ELETROMECÂNICA - 12H - R$ 437,99
  • ELETRÔNICA - 20H - R$ 437,99
  • ELETROTÉCNICA - 12H - R$ 437,99
  • EVENTOS - 12H - R$ 437,99
  • FABRICAÇÃO MECÂNICA - 12H - R$ 437,99
  • FARMÁCIA - 12H (SENAI) 20H (DEMAIS OFERTAS) - R$ 437,99 (SENAI) 729,98 (DEMAIS OFERTAS)
  • HOSPEDAGEM - 12H (SENAC) 20H (DEMAIS OFERTAS) - R$ 437,99 (SENAC) 729,98 (DEMAIS OFERTAS)
  • INFORMÁTICA - 12H - R$ 530,20
  • INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL - 12H - R$ 437,99
  • LOGÍSTICA - 12H (SENAI) 20H (DEMAIS OFERTAS) - R$ 437,99 (SENAI) 729,98 (DEMAIS OFERTAS)
  • MANUFATURA DIGITAL - 12H - R$ 437,99
  • MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - 12H - R$ 437,99
  • MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS - 12H - R$ 437,99
  • MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA - 12H - R$ 530,20
  • MECÂNICA - 12H - R$ 437,99
  • MECÂNICA DE PRECISÃO - 12H - R$ 437,99
  • MECATRÔNICA - 12H - R$ 437,99
  • MECATRÔNICA AUTOMOTIVA - 12H - R$ 437,99
  • MEIO AMBIENTE - 20H - R$ 729,98
  • METALURGIA - 12H - R$ 437,99
  • MODELAGEM DO VESTUÁRIO - 12H - R$ 437,99
  • MÓVEIS - 12H - R$ 437,99
  • MULTIMÍDIA - 12H - R$ 437,99
  • NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - 12H - R$ 437,99
  • PLÁSTICOS - 12H - R$ 437,99
  • PORTOS - 12H - R$ 437,99
  • PROCESSOS GRÁFICOS - 12H - R$ 437,99
  • PRODUÇÃO DE MODA - 12H - R$ 437,99
  • PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS - 12H - R$ 530,20
  • QUALIDADE - 12H - R$ 437,99
  • QUÍMICA - 12H - R$ 437,99
  • REDES DE COMPUTADORES - 12H - R$ 530,20
  • SEGURANÇA DO TRABALHO - 12H - R$ 437,99
  • SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL - 12H - R$ 437,99
  • SOLDAGEM - 12H - R$ 437,99
  • VENDAS - 20H - R$ 729,98

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