Educação chega a 504 estagiários no Alto Tietê

O programa de estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) alcançou 17,7 mil estagiários contratados desde o início da seleção, voltada a estudantes da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Técnico, no ano passado. No Alto Tietê, 504 alunos já foram selecionados para o estágio. Nesta semana, 708 vagas estão abertas e em processo de seleção em todo o estado, e 15 delas estão na região. As inscrições permanecem abertas.
Para os estagiários da rede estadual, os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, de acordo com o curso e o tempo de trabalho semanal (confira lista detalhada abaixo)
O estágio tem duração de seis meses, com carga horária de cerca de quatro horas diárias, permitindo a conciliação com os estudos. Neste período, a bolsa é paga pela Secretaria da Educação e o vale transporte, quando necessário, pela empresa parceira. Após o período de seis meses, a empresa pode estender o estágio ou efetivar o estudante. O edital do programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio) foi publicado na última semana no Diário Oficial do Estado e pode ser conferido neste link.
Confira o passo a passo para se inscrever no programa de estágio:
- Acesse https://www.beem.sp.gov.br/;
- Clique em “Sou estudante e quero saber mais”;
- Clique em “Inscreva-se”;
- Se ainda não tiver cadastro, clique em “Vamos lá”;
- Preencha suas informações pessoais no formulário: CPF, data de nascimento e RA;
- Cadastre os dados pessoais, onde colocará e-mail, celular, CEP, e outros;
- Após o cadastro, serão gerados os dados de acesso ao portal;
- O acesso pode ser feito pelo CPF ou pelo código gerado e enviado por e-mail junto à senha criada;
- Após o login, navegue pela vitrine de vagas e busque vagas de acordo com o seu curso.
Estudantes menores de idade também podem se cadastrar no portal do do programa de bolsas de estágio. A diferença é que o processo deve ser preenchido com os dados dos pais ou responsáveis.
O que precisa para se inscrever:
- ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;
- estar matriculado na 2ª ou 3ª série Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;
- ter uma frequência escolar igual ou superior a 80% no período anterior à seleção;
- ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado.
Confira, abaixo, os cursos, jornadas e valor da bolsa-estágio mensal
- ADMINISTRAÇÃO - 20H - R$ 729,98
- AGRONEGÓCIO - 20H - R$ 729,98
- ALIMENTOS - 12H - R$ 437,99
- AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - 12H - R$ 437,99
- BIOTECNOLOGIA - 12H - R$ 437,99
- CELULOSE E PAPEL - 12H - R$ 437,99
- CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO - 12H - R$ 437,99
- CIÊNCIA DE DADOS - 20H - R$ 883,66
- COMPUTAÇÃO GRÁFICA - 12H - R$ 530,20
- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 12H (SENAI) 20H (DEMAIS OFERTAS) - R$ 530,20 (SENAI) 883,66 (DEMAIS OFERTAS)
- DESIGN DE INTERIORES - 12H - R$ 437,99
- DESIGN GRÁFICO - 12H - R$ 437,99
- EDIFICAÇÕES - 12H - R$ 437,99
- ELETROELETRÔNICA - 12H - R$ 437,99
- ELETROMECÂNICA - 12H - R$ 437,99
- ELETRÔNICA - 20H - R$ 437,99
- ELETROTÉCNICA - 12H - R$ 437,99
- EVENTOS - 12H - R$ 437,99
- FABRICAÇÃO MECÂNICA - 12H - R$ 437,99
- FARMÁCIA - 12H (SENAI) 20H (DEMAIS OFERTAS) - R$ 437,99 (SENAI) 729,98 (DEMAIS OFERTAS)
- HOSPEDAGEM - 12H (SENAC) 20H (DEMAIS OFERTAS) - R$ 437,99 (SENAC) 729,98 (DEMAIS OFERTAS)
- INFORMÁTICA - 12H - R$ 530,20
- INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL - 12H - R$ 437,99
- LOGÍSTICA - 12H (SENAI) 20H (DEMAIS OFERTAS) - R$ 437,99 (SENAI) 729,98 (DEMAIS OFERTAS)
- MANUFATURA DIGITAL - 12H - R$ 437,99
- MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - 12H - R$ 437,99
- MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS - 12H - R$ 437,99
- MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA - 12H - R$ 530,20
- MECÂNICA - 12H - R$ 437,99
- MECÂNICA DE PRECISÃO - 12H - R$ 437,99
- MECATRÔNICA - 12H - R$ 437,99
- MECATRÔNICA AUTOMOTIVA - 12H - R$ 437,99
- MEIO AMBIENTE - 20H - R$ 729,98
- METALURGIA - 12H - R$ 437,99
- MODELAGEM DO VESTUÁRIO - 12H - R$ 437,99
- MÓVEIS - 12H - R$ 437,99
- MULTIMÍDIA - 12H - R$ 437,99
- NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - 12H - R$ 437,99
- PLÁSTICOS - 12H - R$ 437,99
- PORTOS - 12H - R$ 437,99
- PROCESSOS GRÁFICOS - 12H - R$ 437,99
- PRODUÇÃO DE MODA - 12H - R$ 437,99
- PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS - 12H - R$ 530,20
- QUALIDADE - 12H - R$ 437,99
- QUÍMICA - 12H - R$ 437,99
- REDES DE COMPUTADORES - 12H - R$ 530,20
- SEGURANÇA DO TRABALHO - 12H - R$ 437,99
- SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL - 12H - R$ 437,99
- SOLDAGEM - 12H - R$ 437,99
- VENDAS - 20H - R$ 729,98