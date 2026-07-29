Monitoramento de Ferraz identifica descarte irregular e autua infrator

A Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (Cimf), departamento de monitoramento e inteligência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos, flagrou, nesta madrugada 29/07, um indivíduo realizando o descarte irregular de resíduos em uma área pública localizada na Avenida Governador Jânio Quadros.



Assim que a ação foi identificada pelas câmeras de monitoramento, as viaturas da GCM que realizavam o patrulhamento preventivo e ostensivo nas proximidades foram imediatamente acionadas para averiguar a situação.

As equipes da GCM realizaram a abordagem do indivíduo, que alegou estar apenas “limpando o terreno para fazer uma moradia no local”. Diante dos fatos constatados, foram adotadas as providências administrativas cabíveis com a lavratura do auto de infração e aplicação de multa ao responsável pelo descarte irregular. O carrinho utilizado para o transporte e descarte dos resíduos também foi apreendido.

A ocorrência demonstra a importância da integração entre o monitoramento por câmeras, a inteligência e o patrulhamento realizado pelas equipes da Guarda Civil Municipal. A Cimf e a GCM permanecem atentas e intensificando as ações de fiscalização e combate ao descarte irregular de resíduos em áreas públicas do município.

A população pode colaborar com as ações de fiscalização, encaminhando denúncias, informações e imagens que possam auxiliar na identificação de infratores. Os registros podem ser encaminhados à Guarda Civil Municipal pelo e-mail atendimentogcm@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br ou pelos telefones 153, (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112.

A participação da população é fundamental para fortalecer as ações de fiscalização, contribuir para a preservação do meio ambiente e auxiliar na manutenção da limpeza urbana de Ferraz de Vasconcelos.