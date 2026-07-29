Ferraz comemora o centenário da estação ferroviária

A Estação de trem de Ferraz de Vasconcelos comemora os seus 100 anos nesta quarta-feira. Inaugurada em 29 de julho de 1926, a estação foi fundamental para o desenvolvimento da cidade e mantida graças ao apoio das famílias tradicionais e comerciantes da cidade.



A história da Estação Ferraz de Vasconcelos começou com o loteamento Romanópolis, idealizado pelo imigrante italiano Pietro Foschini na década de 1920. Para impulsionar o crescimento da região, Foschini lutou pela construção de uma parada ferroviária e contou com o apoio do engenheiro José Ferraz de Vasconcelos, que projetou a estação e acompanhou sua construção de forma voluntária, o qual deu futuramente o nome do município.



Mesmo após inaugurada, por falta de passageiros, a estação sofreu ameaças de fechamento. Foi aí que famílias tradicionais e comerciantes locais fizeram uma força-tarefa para comprar bilhetes e simular uma alta demanda de transeuntes.



Reconstruída e modernizada, a estação atual, entregue em 2015, preserva a memória de seu centenário e continua transportando gerações há quase 100 anos.



Nesta quinta-feira (30), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará um ato simbólico para a comemoração do centenário, relembrando a história da cidade e a ligação com a estação de trem, a partir das 16h, na Praça da Independência. O evento é gratuito e livre para todos os públicos.