Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 29 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz comemora o centenário da estação ferroviária

História que está diretamente ligada ao desenvolvimento da cidade comemora os seus 100 anos nesta quarta-feira (29)

29 julho 2026 - 16h10Por De Ferraz
Ferraz comemora o centenário da estação ferroviáriaFerraz comemora o centenário da estação ferroviária - (Foto: Laért Dart)

A Estação de trem de Ferraz de Vasconcelos comemora os seus 100 anos nesta quarta-feira. Inaugurada em 29 de julho de 1926, a estação foi fundamental para o desenvolvimento da cidade e mantida graças ao apoio das famílias tradicionais e comerciantes da cidade. 

A história da Estação Ferraz de Vasconcelos começou com o loteamento Romanópolis, idealizado pelo imigrante italiano Pietro Foschini na década de 1920. Para impulsionar o crescimento da região, Foschini lutou pela construção de uma parada ferroviária e contou com o apoio do engenheiro José Ferraz de Vasconcelos, que projetou a estação e acompanhou sua construção de forma voluntária, o qual deu futuramente o nome do município.

Mesmo após inaugurada, por falta de passageiros, a estação sofreu ameaças de fechamento. Foi aí que famílias tradicionais e comerciantes locais fizeram uma força-tarefa para comprar bilhetes e simular uma alta demanda de transeuntes. 

 Reconstruída e modernizada, a estação atual, entregue em 2015, preserva a memória de seu centenário e continua transportando gerações há quase 100 anos.

Nesta quinta-feira (30), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará um ato simbólico para a comemoração do centenário, relembrando a história da cidade e a ligação com a estação de trem, a partir das 16h, na Praça da Independência. O evento é gratuito e livre para todos os públicos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rodovias são liberadas após ventania provocar queda de árvores
Região

Rodovias são liberadas após ventania provocar queda de árvores

Educação chega a 504 estagiários no Alto Tietê
Região

Educação chega a 504 estagiários no Alto Tietê

Monitoramento de Ferraz identifica descarte irregular e autua infrator
Infração

Monitoramento de Ferraz identifica descarte irregular e autua infrator

Fortes rajadas de vento: Defesa Civil envia alertas severos para o litoral e a Grande SP
Alerta

Fortes rajadas de vento: Defesa Civil envia alertas severos para o litoral e a Grande SP

Assim como em humanos, envelhecimento de pets requer acompanhamento e cuidado preventivo
Saúde animal

Assim como em humanos, envelhecimento de pets requer acompanhamento e cuidado preventivo

Inteligência da GCM identifica motocicleta adulterada e suspeito é preso em flagrante em Ferraz
Segurança

Inteligência da GCM identifica motocicleta adulterada e suspeito é preso em flagrante em Ferraz