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Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
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Região

Educação de Ferraz realiza primeira reunião do Plano Municipal Primeira Infância

Comissão visa definir metas e estratégias para melhorar políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos

18 março 2026 - 15h41Por De Ferraz
Educação de Ferraz realiza primeira reunião do Plano Municipal Primeira InfânciaEducação de Ferraz realiza primeira reunião do Plano Municipal Primeira Infância - (Foto: Isis Katherine/SecomFV)

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta quarta-feira (18), no refeitório da prefeitura, a primeira reunião do Plano Municipal Primeira Infância. A iniciativa reuniu servidores representantes de cada secretaria do município para a discussão de políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos.

O Plano Municipal pela Primeira Infância induz um olhar para as crianças em sua diversidade e cultura. Considera a potencialidade de desenvolvimento e aprendizagem dos primeiros seis anos de vida.

O projeto é uma ferramenta que ajuda a entender a situação atual do município com articulação dos projetos, plano de ação, metas e eixos de propostas intersetoriais entre as secretarias.

Durante a reunião, houve também a eleição para o presidente da comissão. Depois de uma votação, os participantes elegeram o representante da Secretaria de Governo, Kaio Cesar Almeida, como presidente, e a representante da Secretaria de Assistência Social, Adriana dos Santos como vice-presidente.

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