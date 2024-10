Engenheiro civil é o mais jovem prefeito eleito da história de Guarulhos-SP

Com uma votação esmagadora em segundo turno nesse domingo (27/10), o engenheiro civil Lucas Sanches, do PL, é o mais jovem prefeito eleito da história de Guarulhos-SP. Aos 28 anos, o liberal desbancou Elói Pietá (Solidariedade), de 80 anos, com 361.971 votos no segundo turno. O ex-petista, que já governou a cidade por dois mandatos, somou 256.295 sufrágios válidos.

Com 100% das urnas apuradas e uma vantagem de 17,01% dos votos, Sanches assume o posto do mais jovem mandatário que Guarulhos já elegeu em 463 anos de fundação. A marca, até então, era ocupada pelo atual prefeito, Gustavo Henric Costa, o Guti (PSD), eleito pelo PSB em 2016, para o primeiro mandato, aos 31 anos.

Sanches, aliás, usou a juventude ao seu favor, de forma estratégica, durante a campanha eleitoral, sobretudo no segundo turno, quando a disputa só ficou entre ele e Pietá - 52 anos mais velho. Ao mesmo tempo, o candidato ao Paço Municipal pelo PL encontrou no partido, um dos maiores do Brasil, segurança para colocar na rua uma campanha de oposição ao atual governo.

O percurso, porém, foi tortuoso. O liberal enfrentou medalhões da Política que tinham o apoio, na disputa, do Governo do Estado e da Prefeitura, como era o caso do deputado estadual Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor, do Republicanos; e da União, que tinha como candidato a prefeito o deputado federal Alencar Santana (PT).

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal Marcio Alvino (PL-SP), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL), e o deputado estadual Marcos Damásio (PL) estiverem ao lado de Sanches desde a pré-campanha - e ontem não foi diferente.

Assim como prefeitos liberais do Alto Tietê, os líderes partidários marcaram presença na festa da vitória de Sanches e de seu vice, Thiago de Azevedo Lopes Fonseca (Novo), o Thiago Surfista, com quem liderou a coligação “A Mudança Começa Agora” (PL, NOVO, DC, PMB). Mais de 10 mil pessoas passaram pelo Espaço Inter, na Ponte Grande, para a comemoração.

Segundo o presidente da Executiva Nacional do PL, com a vitória de Sanches, Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, não terá apenas o prefeito mais jovem da história, mas, também, “o melhor prefeito e a melhor gestão”:

“Ganhando ou perdendo, Lucas (Sanches) teria o PL ao lado até o fim. Agora, com a vitória nas urnas, Guarulhos terá uma das melhores gestões de sua história. Já provamos em outras cidades que governamos que isso é possível. Fica, aqui, o nosso compromisso com o povo de Guarulhos. O município voltará a crescer e será referência em todo o estado”.

No decorrer da campanha, coordenada por Carlos Santiago, braço direito de Costa Neto no Alto Tietê, Sanches e Surfista foram crescendo nas pesquisas, ao ponto de deixar Xerife para trás - mesmo tendo o republicano o apoio direto de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, e do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, presidente de Honra do PL.

A adesão de líderes da Direita e de influencers de dentro e de fora do Brasil ao projeto e a rejeição de Guti e dos candidatos à majoritária ligados à esquerda favoreceram Sanches, que chegou ao fim do primeiro turno na liderança, com 213.212 votos, seguido de Pietá, que somou 191.188 votos:

“Falavam de apoio, que talvez me faltaria algum, e eu sempre disse que quem está com o povo está com Deus. Eu tinha o maior apoio de todos, o das pessoas, o do cidadão, que não aguenta mais ver a cidade largada. Meu compromisso é com cada voto que recebi. Vou governar para todos e fazer de Guarulhos melhor, dos bairros para o centro”, disse, Sanches, em discurso emocionado.

Ao mesmo tempo em que combatiam fake news e apresentavam propostas no segundo turno, o liberal e Surfista passaram a receber o apoio de vereadores eleitos, além de partidos que caminharam com outras candidaturas em primeiro turno, como Progressistas, Republicanos, PSD, Federação PSDB/Cidadania, Mobiliza e Avante. O discurso anti-sistema e contra o retorno da esquerda ao poder também colaborou para a vitória de nas urnas nesse domingo.