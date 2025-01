Engenheiro que dá nome a Ferraz de Vasconcelos ganha homenagens

Morto prematuramente em 1924, aos 44 anos de idade, o Engenheiro Ferraz de Vasconcelos se faz presente indiretamente na vida de todos que vivem no município que leva seu sobrenome. Porém, apesar dessa importância, poucos em Ferraz de Vasconcelos sabem quem foi o patrono da cidade.

Mas agora os ferrazenses podem conhecer um pouco mais sobre essa importante figura. O Grupo Nômades Turistas, juntamente com o historiador, professor e escultor Pedro Peter Gomes entregaram duas homenagens ao engenheiro nos últimos meses: a primeira foi uma escultura em concreto, localizada no Parque São Francisco. A outra é um livro que conta, de forma literária, a vida do saudoso José Ferraz de Vasconcelos.

Fruto de quase 25 anos de pesquisa, o historiador Peter Gomes vasculhou diversos acervos e documentos para conseguir decifrar quem foi o engenheiro que dá nome à cidade e lançou o livro: "José Ferraz de Vasconcelos: o engenheiro da Central do Brasil". A obra, que tem 60 páginas, foi publicada em parceria com o grupo Nômades Turistas.

"Nós, do grupo Nômades Turistas, sempre nos dedicamos muito por Ferraz de Vasconcelos e é com muita alegria que podemos ver entregues essas homenagens ao José Ferraz", comenta o Gestor Ambiental Expedito Maciel, presidente do Grupo Nômades Turistas.

O historiador, professor e escultor Peter Gomes destaca que essas homenagens ajudam aos ferrazenses a fortalecer seus sentimentos de pertencimento: "Uma cidade que não conhece seu passado, não consegue construir bem seu futuro. Acreditamos que quanto mais os ferrazenses conhecerem sobre a origem da cidade, mais amor terão por ela e mais vão se dedicar para um futuro melhor" comentou Peter Gomes.

José Ferraz de Vasconcelos morreu em 1924, durante a chamada Revolução Esquecida de São Paulo. O livro narra fatos sobre a família de José Ferraz assim como sua jornada na Ferrovia e a empreitada pela construção daquela que foi a primeira estação de trens da localidade.