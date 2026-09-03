Centro de Arte e Cultura de Ferraz oferece aulas gratuitas de Canto e Coral

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura, oferece aulas de Canto e Coral no Centro de Arte e Cultura (CAC). Na última quarta-feira (2), os participantes tiveram mais uma aula da atividade, conduzida pelo professor Helder Vinhola.
As aulas são realizadas no CAC, localizado na Avenida Brasil, 966, no Sítio Paredão, e têm como objetivo proporcionar aos participantes o desenvolvimento vocal, o aprendizado de novas técnicas e a vivência da música em grupo.
Além de contribuir para o aprimoramento da voz e das habilidades musicais, a atividade também promove a convivência e a integração entre os participantes, fortalecendo o acesso da população às ações culturais oferecidas no município.
As inscrições para as aulas de Canto e Coral estão abertas. Os interessados devem comparecer ao Centro de Arte e Cultura (CAC) munidos de documento oficial com foto e comprovante de endereço para realizar a matrícula.