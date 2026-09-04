Mogi-Bertioga recebe 380 mil veículos no feriado do dia 7

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga (SP-098), tem previsão de receber 387 mil veículos durante o feriado de Independência do Brasil, entre esta sexta (4) e terça-feira (8). A data é comemorada apenas na segunda-feira (7), mas o recesso acaba se emendando com o fim de semana.

Já na Rodovia Pedro Eroles, conhecida como Mogi-Dutra (SP-088), a expectativa é de 257 mil carros. No corredor Mogi-Dutra/Mogi-Bertioga, a previsão é de 645.828 veículos durante o período.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o maior fluxo de carros no sentido litoral deve ocorrer na sexta-feira (04), a partir das 14h, e no sábado (05), das 6h às 13h. Já o retorno será mais intenso no domingo (06), das 15h às 22h, e na segunda-feira (07), das 10h às 23h.

A PMR informou ainda que na serra da SP-098, os motoristas devem redobrar a atenção devido às curvas, possibilidade de neblina e pista molhada. “É fundamental manter distância segura, respeitar a velocidade e nunca utilizar o acostamento”, ressaltaram em nota.

O Policiamento Rodoviário estará com a Operação Independência do Brasil e a fiscalização terá foco em alcoolemia, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e uso do cinto de segurança.