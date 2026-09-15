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Jornal Diário de Suzano - 15/09/2026
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Itaquá

Itaquá mantém sete famílias acolhidas e monitora áreas de risco

Novo balanço aponta 30 pessoas em acolhimento; município registra deslizamentos e pontos de alagamento

15 setembro 2026 - 15h24Por de Itaquá
Novo balanço aponta 30 pessoas em acolhimento; município registra deslizamentos e pontos de alagamentoNovo balanço aponta 30 pessoas em acolhimento; município registra deslizamentos e pontos de alagamento - (Foto: Mariana Acioli/Itaquá)

A Prefeitura de Itaquaquecetuba mantém sete famílias em acolhimento institucional após as fortes chuvas que atingiram o município. Ao todo, 30 pessoas estão sendo atendidas com abrigo, alimentação e acompanhamento socioassistencial.

As equipes municipais continuam atuantes nesta segunda-feira (14), com monitoramento das áreas de risco e atendimento às ocorrências. Nas últimas 24 horas, foram registrados 17,2 milímetros de precipitação no município.

Entre as ocorrências está um deslizamento registrado na Estância Paraíso. O local foi isolado e passa por vistoria técnica para avaliação das condições de segurança. No Parque Nossa Senhora das Graças, um deslizamento recebeu lonamento como medida preventiva. 

Os pontos de alagamento persistem nos bairros Vila Japão, Maria Augusta, Vila Sônia e Fiorelo. No Maria Augusta, famílias receberam apoio das equipes para a retirada preventiva dos imóveis. O ponto de apoio continua ativo no bairro, em frente à associação.

O abrigo, montado no Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI), na região central da cidade, foi preparado para receber moradores que precisem deixar suas casas, seja em razão dos alagamentos como por situações de risco.

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva registrado em municípios vizinhos contribui para o aumento do nível do rio Tietê em trechos que cortam Itaquá. O acompanhamento das condições meteorológicas e das áreas de risco é realizado pelo Centro de Operações de Emergências, com apoio de equipes em campo.

“Nosso trabalho é antecipar os riscos e agir antes que uma situação se agrave. O monitoramento é contínuo e nos permite direcionar as equipes para os pontos mais vulneráveis, orientar a população e adotar medidas preventivas”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

As equipes de Serviços Urbanos também continuam atuando. No bairro Chácara Águas da Pedra, profissionais foram deslocados para a limpeza após um novo deslizamento. No Louzada, foram realizados serviços de poda de árvores e limpeza das vias.

O Fundo Social de Solidariedade mobiliza uma rede de apoio por meio da campanha Juntos por Itaquá, que arrecada água potável para famílias afetadas. As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social, na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195, na Vila Virgínia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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